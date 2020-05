Koupě bytu se teď protáhne. Růst cen zastavila pandemie, k očekávanému poklesu nedošlo

PRAHA Růst cen bytů se s pandemií koronaviru zastavil, jejich dlouho očekávaný pokles se ale zatím nedostavil. Převis poptávky byl totiž vysoký, takže mírný úbytek zájemců prodeje neovlivní.

Druhá polovina března znamenala pro realitní obchody poměrně velkou ránu. Trh s byty se prakticky zastavil. Bydlení řešili jen ti, kdo z nějakého důvodu nemohli čekat. V prvních týdnech karantény se tak rušily prohlídky, nákazy se báli zájemci o koupi bytů i majitelé nemovitostí. Někteří z nich proto raději v daný okamžik byt do nabídky na prodej vůbec nedali. Všechny oslovené realitní kanceláře však shodně potvrzují, že tento hluboký útlum naštěstí trval jen krátce.



V dubnu se již realitní trh začal znovu probouzet a vracet do normálu. Jen je třeba počítat s tím, že celý proces prodeje včetně zajištění hypotečního úvěru bude trvat déle. To, co se dříve dalo zvládnout za měsíc, totiž nyní trvá šest až osm týdnů. Ostatní už ale běží tak, jak jsme byli zvyklí dříve. „Za poslední měsíc vzrostla nabídka bytů celorepublikově zhruba o 1300 nabídek,“ říká Ondřej Mašín ze společnosti Bidli.

Oživení je znát také u poptávky. Počet zájemců již téměř kopíruje čísla poptávajících ze začátku března, v některých lokalitách je dokonce vyšší. Počet prohlídek je však nižší. „Celé dění kolem pandemie totiž eliminovalo fenomén takzvaných realitních turistů, kteří předtím s oblibou chodili na prohlídky, ale neměli v plánu nemovitost koupit,“ uvedl Jan Martina. oblastní manažer pro Prahu společnosti M&M Reality.

Pokles cen si dává načas

A trochu se proměnilo také složení vážných zájemců o koupi. Někteří lidé aktuálně nedosáhnou na hypotéku nebo se bojí o stabilitu svých příjmů, ti proto nákup nemovitosti odkládají. Současně s tím se ale objevit nový trend.

„V posledních týdnech mě oslovilo více investorů, kteří se obávají o své úspory v bance, a chtěli by proto koupit nemovitost,“ popisuje Kamila Buráňová z kanceláře Remax v Uherském Hradišti. Stejnou zkušenost mají i makléři dalších realitních kanceláří. „O byty je stále velký zájem, objevili se ale spíše poptávající s hotovostí,“ potvrzuje Radka Krulová z kanceláře Century 21 All Inclusive v Brně. V Praze je situace stejná.

Propad zájmu, tedy s výjimkou druhé poloviny března, nezaznamenaly ani developerské společnosti. „Původně jsme mysleli, že zařazení některých projektů do prodeje posuneme až na podzim. Záhy se ale ukázalo, že poptávka je tak velká, že není proč čekat,“ říká Michaela Tomášková, výkonná ředitelka Central Group. Podobně mluví i další developeři.

Ani v tomto případě není zásadní, že nyní na hypotéku dosáhne méně lidí. Například u Trigemy dosáhl během prvního kvartálu podíl bytů koupených na hypotéku zhruba 60 procent, podobný podíl uvádí také Finep.

Vývoj průměrných cen bytů.

Nových bytů je navíc stále nedostatek. Například v Praze bylo podle společné analýzy společností Trigema, Central Group a Skanska na konci března k mání 4750 bytů, což je o 200 méně než čtvrtletí předtím. „V Brně bylo v dubnu v nabídce pouze 421 volných bytů, což je o třetinu méně než loni,“ doplňuje František Šudrich, obchodní ředitel společnosti Trikaya.

Odhadovat další vývoj není jednoduché. Jedna jistota tu ovšem je. „A tou je a bude nedostatek bytů na trhu a s tím spojený i převis poptávky nad nabídkou,“ zdůrazňuje David Jirušek z Finepu.

To vše znamená jediné, tlak na snížení cen nemovitostí se zatím nekoná. Pokud totiž někdo nedosáhne na hypotéku, nebude si moct koupit byt ani v případě, že by byl o trochu levnější. Tento modelový byt ale koupí bez problémů někdo jiný. „Makléři předpokládají jednotlivé případy prodejců, kteří sleví z ceny, aby v konkrétní nelehké situaci prodali co nejrychleji. Na druhou stranu je ale převis poptávky nad nabídkou na tuzemském realitním trhu dlouhodobě tak vysoký, že je zde značná rezerva do momentu, než by ceny měly začít plošně klesat,“ vysvětluje Jan Martina.

Co se ale zhoršilo, je doba, která je na dotažení realitního obchodu až do konce potřeba. Důvodů, proč se vyřízení koupě nemovitosti během koronavirové krize protahuje, je hned několik. Jedním z nich je podle zkušeností realitních makléřů zvláště ve velkých městech cílené zdržování ze strany kupujících, kteří vyčkávají s finálním podpisem kupní smlouvy na to, až bude skutečně zrušena daň z nabytí nemovitosti. Toto ale po schválení vládou již odeznívá, i když část klientů se stále obává, aby věc schválil parlament.

„Všechno trvá déle“

Zpoždění může celý proces nabrat i při samotné práci realitních kanceláří. „Vše často trvá déle, protože musíme například posílat smlouvy korespondenčně,“ konstatuje makléřka Zdeňka Krátká z břeclavské kanceláře Remax.

V případě, že kupující pořizuje nemovitost na hypotéku, je třeba počítat více času na její vyřízení, a to přesto, že banky se částečně přizpůsobily a umí nyní více věcí řešit elektronicky. Déle ale trvá například tzv. prescoring.

„A k průtahům dochází i proto, že většina finální smluvní úvěrové dokumentace vyžaduje přítomnost klienta na pobočce,“ doplňuje Jan Martina z M&M Reality. A to je nyní složitější. Právě toto je snad nejvíce znát při vyřizování přepisu nemovitosti na nového majitele.

„Situace se značně zkomplikovala omezenou pracovní dobou na katastrálních úřadech. Stojí se obrovské fronty a pro některé případy to znamená značné komplikace,“ popisuje zkušenosti Jakub Hrbáč z brněnské kanceláře Remax Plus. I když jako v mnoha oborech i v tomto případě pandemie koronaviru vedle těžkostí přinesla také pozitiva. „Katastry musíme pochválit v tom směru, že se během krize dokázaly částečně zdigitalizovat a přijímat podání elektronicky,“ říká Jan Martina. A dodává, že v tuto chvíli už v metropoli větší průtahy ze strany katastru téměř nepociťují.