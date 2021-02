Proslulá kožešnická firma Kara krachuje. Dluží 260 milionů, kvůli koronaviru nezvládá splácet

Vizitka společnosti KARA Kara Trutnov je tradiční česká značka s koženými a kožešinovými produkty, prodává pánskou a dámskou koženou konfekci a doplňky. Na trhu působí přes 70 let. Má síť 47 prodejen na českém a slovenském trhu, zejména ve velkých obchodních centrech i v kamenných prodejnách. Provozuje i internetový obchod. Patří k lídrům českého trhu s koženými a kožešinovými oděvy.

Kara navazuje na tradici cechovního zpracování kůže a kožešin na Trutnovsku sahající do 16. století. První továrna na výrobu kožešin vznikla v Trutnově - Poříčí ve 40. letech minulého století.

Společnost Kara vznikla v roce 1948. První trutnovská továrna k ní byla připojena v roce 1955.

Název Kara je odvozen od karakulských ovcí, kožešinových plemen, která poskytují kožešinu zvanou perzián či astrachán.

V době komunistického režimu se ze společnosti stal státní podnik Kara - kožešnický kombinát, který měl 11 závodů, z toho dva na Slovensku. Produkty Kary se vyvážely do řady zemí.

V 90. letech se společnost rozpadla na několik menších firem.

Značku Kara později získal podnikatel Zdeněk Rinth. "Značku Kara jsme odkoupili od státu v roce 2003 a považujeme se za pokračovatele její tradice," uvedl Rinth v roce 2006. Upozornil tehdy, že s bývalou společností Kara, která v roce 1998 přesunula své sídlo z Trutnova do Brna a ve stejném roce skončila v konkurzu, nemá Kara Trutnov nic společného. Vznik současné Kary Trutnov tak spadá do roku 1990, tehdy ještě pod značkou Boemia Pelli.

V roce 2018 většinový podíl ve společnosti koupil podnikatel Michal Mička, majitel české módní značky Pietro Filipi. Deník E15 napsal, že od předchozího majitele Zdeňka Rintha získal v podniku 90 procent za nižší stovky milionů korun. Pietro Filipi ani Kara nemají vlastní továrny, výrobu zajišťují externí firmy, pro Pietro Filipi zejména na Slovensku, pro Karu v Asii, napsala tehdy MfDnes.

V prosinci 2019 Mička ČTK řekl, že společnost oproti minulosti vyvíjí vlastní design a cílí na mladší zákazníky. "Tvoříme značku, která má být něčím charakteristická a která doposud byla změtí všeho možného," řekl s tím, že v minulosti Kara nakupovala a prodávala jen finální produkty, své autorské nevyvíjela.

Jediným akcionářem Kary je Mičkova společnost C2H PE SPV alfa a.s. Pod tu patří i značka Pietro Filipi, která rovněž míří do insolvence.

Kara Trutnov zaměstnává 175 lidí. Za rok 2019 činil obrat firmy 395 milionů korun. Základní kapitál je 29,997.000 korun.