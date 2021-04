Král betonu Březina prodal svůj Best českému holdingu DEK. Firmy se ‚zbavil’ i kvůli věku

Praha Největší český výrobce dlažby a stavebních prvků Best změnil po 30 letech od vzniku majitele. Koupil ho český rodinný stavební holding DEK.

Třicet let budoval dnes 64letý podnikatel Tomáš Březina firmu Best, která se postupně u nás stala lídrem v oboru zámkové dlažby a dalších betonových stavebních prvků. Po jeho dlažbě šlapou lidé ve většině obcí a měst u nás. Teď svůj byznys, který založil z nuly na zelené louce, a za který si vysloužil několik ocenění, včetně titulu Podnikatel roku, prodal.



Novým majitelem společnosti s ročním obratem 1,5 miliardy korun, sedmi výrobními závody, 500 kmenovými a 500 externími pracovníky a ročním ziskem kolem 100 milionů korun, se stala rodinná firma spolumajitele Víta Kutnara – stavební holding DEK. Což je uskupení firem, zabývajících se dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví a výrobou stavebních materiálů. Loni obrat celého holdingu DEK se třemi tisíci zaměstnanci, včetně největší dcery Stavebniny DEK, dosáhl 22,6 miliardy korun.

Transakce ještě čeká na schválení antimonopolním úřadem. „Výběr nového majitele společnosti Best byl uskutečněn z několika desítek zahraničních i českých zájemců. Výběr byl činěn komplexně, klíčové byly tři parametry - potenciál dalšího rozvoje společnosti Best, přínos této transakce pro českou ekonomiku, cena. Společnost DEK všechna kritéria naplnila nejlépe a nejvěrohodněji. Má ve svojí činnosti nezpochybnitelné skvělé výsledky, erudici, lidské kvality,“ napsal pro Lidovky.cz Březina.

Ten vybudoval svůj Best hned po revoluci a doslova na zelené louce. Přesněji v lesích na severu Plzeňska poblíž Kaznějova. Celé roky byl jediným majitelem, i když v minulosti už dvakrát prodej připravoval, ale pokaždé si to na poslední chvíli rozmyslel.

Nynější třetí pokus už dotáhl do konce. V březnovém rozhovoru pro Lidové noviny byl ještě co se týče výběru kupce tajemný. Ale důvody prodeje okomentoval slovy: „Mně je čerstvě 64 let a nikdo z mých dětí firmu nepřebere. Takže mám pouze dvě možnosti. Buď tam budu do smrti a budou mě moji mladší podřízení tolerovat jako senilního laskavého staříka a čekat, co s tím po mé smrti provedou dědicové, nebo to vyřeším sám ještě za jisté míry svěžesti.“