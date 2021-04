Krize v Suezu postihla i český Ravak. Kvůli ‚zaseknutému‘ kontejneru se řada zakázek zpozdí

PŘÍBRAM/PRAHA Ve frontě v Suezském průplavu uvízl i kontejner příbramského výrobce koupelnového vybavení Ravak. Z Číny firma dováží součástky pro své evropské závody.

Obří kontejnerová loď zablokovala téměř na týden Suezský průplav, který umožňuje nejrychlejší námořní spojení mezi Evropou a Asií. Na uvolnění čekalo více než 360 lodí – mezi nimi i ta, která má na palubě zásilku zboží pro rodinnou firmu Ravak. Ta se zaměřuje na vývoj a výrobu koupelnového vybavení.

Ve frontě, jejíž odbavení potrvá ještě několik dní, má jeden kontejner mířící z Číny do Česka. Firma působící na trhu třicet let dováží z Asie některé součástky, které pak montuje do koupelen ve svých výrobních závodech v tuzemsku či třeba v Maďarsku.



„Kolegyně mi potvrdila, že máme ve frontě u Suezu jeden kontejner. Nechce zatím ani zjišťovat, o jaký jde. Spousta věcí se dostává do skluzu,“ říká Vít Vojta, sinolog a právník, který před dvaceti lety připravil založení dceřiné firmy Ravak v Číně a nyní působí jako člen jejího představenstva.

Čínské firmy nestačí vyrábět, když už zakázku dokončí, je problém dostat zboží na loď. Chybí kontejnery, a tím pádem jejich cena podstatně vzrostla. „Aktuálně se platí skoro 9000 dolarů (skoro 200 tisíc korun – pozn. red.) za velký kontejner. Ještě loni v listopadu to bylo 3000 dolarů,“ upřesňuje Vojta.

Ravak na čínském trhu prodává už dvacet let. Firma si původně slibovala, že pokud tam začne vyrábět, dostane se náklady na úroveň tamější konkurence, bude ale oproti ní mít technologický náskok. Jenže se ukázalo, že movití Číňané preferují luxusní české sprchové kouty z dovozu. „A tak v Číně nyní, s výjimkou kompletací pro místní prodej, hotové výrobky nevyrábíme,“ tvrdí Vojta.

Vít Vojta, sinolog.

Ravak materiály z Číny dopravuje do Česka hlavně kontejnery po moři. S přepravou zboží je prý spojena řada problémů, a to i v případě, že v Suezu „vše běží“. „Námořní doprava je závislá na přírodě, rejdaři se se zákazníky nepárají,“ tvrdí Vojta.

Upřednostňují podle něj velké zakázky. Zákazníkům s menšími objemy se prý může přihodit, že jejich zboží je někde vyloženo a na nějakou další loď jej vrátí třeba až za týden, případně i později.

Stává se též, že je zboží naloženo do netěsnícího kontejneru či je jeho obsah poškozen při manipulaci. To se ale prokazuje jen obtížně. A samotnou kapitolou jsou pak rostoucí ceny přepravy. „Vše má ale vlastně i své kouzlo, naučí vás to řešit rozličné situace a nic nebrat jako problém, ale jen jako další úkol k řešení,“ tvrdí Vojta.

Jak zmenšit bidetovou spršku

Na čínském trhu se výrobky se značkou Ravak prý prosazují pomalu. „Firma prakticky dodává jen do bytových projektů nejvyššího standardu,“ vysvětluje Vít Vojta. Ceny takovýchto bytů se základním vybavením se v Šanghaji pohybují kolem 80 tisíc jüanů, tedy asi 270 tisíc korun za stavební metr.

Čínský trh stavebních materiálů, a tedy i koupelen, prošel obrovskými změnami. V devadesátých letech měla koupelna s toaletou sotva dva čtvereční metry, z betonové podlahy trčela podlouhlá porcelánová mísa tureckého záchodu, na zdi bylo maličké umyvadlo se zrcadlem, hadice s jednoduchou sprchou a mřížka odpadu v podlaze. To už je dávno pryč.

Vyrostly čínské značky a prosadili se i někteří zahraniční giganti. „Celkově se však stále chrlí přemíra zboží dost různorodé úrovně. Co nesplní požadavky zákazníka, to se pro něj prostě rychle vyrobí znovu a jednoduše se vymění kus za kus,“ popisuje čínské zkušenosti Vít Vojta. Na druhé straně se ale řeší technické vymoženosti typu „jak zmenšit fén bidetové spršky u elektronicky vyhřívaného záchodového prkénka, který musí uživatele osušit do jedné či dvou minut – déle nikdo čekat nebude –, a přesto zůstat miniaturní“.

Ravak musel načíst čínský trh. „Potkáte tam všechno: asijskou hravost, evropskou techničnost i britsko-americké staromilství. Lidé se nebojí inovací, módních vln, designových experimentů, nebojí se nejrůznějších materiálů, barev a tvarů, které pro Čechy bývají často už za hranicí vkusu,“ říká Vojta. Dodává, že Číňané se také mnohem častěji než Češi pouštějí do stavebních rekonstrukcí.

Clo 48 procent na čínský hliník

Velkou komplikací pro Ravak znamenalo rozhodnutí Evropské unie, která v říjnu loňského roku zavedla bez důraznějšího varování antidumpingové clo na hliníkové výlisky z Číny ve výši 48 procent. To postihlo výrobce stavebnin, nábytku, sanity a všechny další, kteří dovážejí hliníkové komponenty. Ravak tedy není výjimkou. „Paradoxně se to nedotklo obchodníků, kteří z Číny dovážejí celé hotové výrobky,“ poukazuje Vojta.

Kdo tedy doveze z Číny celý sprchovací kout, platí stále jen clo ve výši sedmi procent. Kdo si však pro vlastní výrobu doveze třeba eloxovaný hliník, jaký ve srovnatelné povrchové úpravě české hliníkárny v podstatě nenabízejí (eloxování je náročná povrchová úprava hliníku v několika krocích – pozn. red.), ten zaplatí sedm procent plus 48 procent nového cla. „Toto opatření sice velmi podpoří velké evropské dodavatele hliníku pro automobilový průmysl, ale pro nás či obory stavebních materiálů je dost likvidační,“ konstatuje Vojta.

I když se Čína po pandemii zotavuje a loni se do černých čísel dostala jako jediná velká ekonomika na světě, Ravak stále dopady pandemie pociťuje. „V Číně se zpomalily projekty rezidenční výstavby, a tím i náš prodej do nich. Na druhé straně výrazně vzrostla poptávka po výrobních materiálech. Naši dodavatelé jsou objednávkami zavaleni už od podzimu,“ říká Vít Vojta s tím, že obojí je pro firmu nepříjemné.

Navíc, vzhledem ke karanténním opatřením, omezenému vydávání čínských víz a drasticky zredukované letecké dopravě, teď mají čeští zaměstnanci skupiny Ravak vstup do Číny výrazně ztížen.