Krumlov chce od zkrachovalé firmy koupit čistírnu. Největším věřitelem je ‚nepřítel státu‘ Tomáš Pitr

Český Krumlov Město Český Krumlov chce do podzimu předložit zastupitelům návrh na koupi čistírny odpadních vod, která patří firmě ČOV Český Krumlov, jež je od roku 2014 v insolvenci. S čistírnou chce město koupit i takzvaný obchvatný kanál Větřní - Český Krumlov. Za obě stavby město nabídlo 230 milionů korun, podalo již nabídky insolvenčním správcům obou firem a obdrželo na ně kladné reakce.

Jedním z klíčových věřitelů ČOV Český Krumlov je podnikatel Tomáš Pitr, vedení radnice s ním jednou jednalo, teď už nejedná. Za ČOV nabízí město 180 milionů, za obchvatný kanál 50 milionů. Kanál patří firmě JIP-Papírny Větřní, která je v insolvenci od roku 2013. Celou koupi chce město financovat z bankovního úvěru, splácelo by ho 15 let. Bez vlastnictví obou závodů by podle radních obyvatele ohrožoval možný spekulant. Radnice má i variantu, že postaví vlastní čističku. Odhad nákladů je 380 milionů korun.



TOMÁŠ PITR Podnikatel Tomáš Pitr byl v roce 2006 odsouzen k tříletému vězení za vyvedení akcií potravinářských společností Setuza a Milo Surovárny ze společnosti Agrocredit a jeden daňový únik. V roce 2007 utekl ze země, v roce 2010 byl zadržen ve švýcarském Svatém Mořici a strávil přes dva roky ve vazbě a následně ve vězení. V prosinci 2013 mu Vrchní soud uložil čtyřletý trest za daňové úniky z roku 1994, do vězení ale nenastoupil. O několik měsíců později mu soudy trest přeměnily na podmínku. Někdejší premiér Jiří Paroubek nazval Pitra „nepřítelem státu“.

„S Tomášem Pitrem nejednáme, nekontaktuje nás, v plném rozsahu ho zastupuje insolvenční správce, pokud je Tomáš Pitr skutečným věřitelem, což nikde zapsáno není. Budeme jednat výhradně s insolvenčními správci,“ řekl místostarosta Josef Hermann (KDU-ČSL).

Teď musí zástupci města domluvit detaily s oběma insolvenčními správci. Podle Hermanna je velmi netypické, že chtějí koupit majetky dvou podniků, které jsou v insolvenci. „Říkáme, že musíme koupit obojí, tím pádem musíme koordinovat postup, k čemuž jsou ale obě strany připravené,“ řekl místostarosta.

Čistírna odpadních vod se budovala od roku 1985, zkušební provoz začal v roce 1992. Město ji, stejně jako kanál, využívá. JIP-Papírny Větřní, které jsou od listopadu 2013 v insolvenci, existují od druhé poloviny 19. století. V době největší slávy byly někdejší Jihočeské papírny druhým největším zpracovatelem papíru v zemi a zaměstnávaly přes 3400 lidí. Zkraje 90. let 20. století dosahoval zisk 300 milionů korun ročně. Na počátku insolvenčního řízení chtěli věřitelé po dlužníkovi 972 milionů.Radní mají patnáctiletý finanční výhled situace města s možností přijmout úvěr. Zástupci města se budou snažit dojednat s bankami úvěr 230 milionů korun. „Zpracováváme zadání pro některou z auditorských firem, která by měla zpracovat ekonomické a právní posouzení celé transakce, kterou pak chceme předložit zastupitelům,“ řekl místostarosta.