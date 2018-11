Kryptoměny v politice? Většina Američanů se bojí, že politici finanční dary zneužijí

WASHINGTON / PRAHA Průzkum společnosti Clovr zjišťoval u amerických voličů, zda mají mít finanční dary pro politiky v kryptoměnách stejná pravidla jako ty dolarové. I když 60 procent z nich s touto variantou souhlasí, zároveň si 64 procent dotázaných myslí, že virtuální peníze politici a strany zneužijí. První krůčky do financování politiky v USA už však kryptoměny udělaly.

Financování politických kampaní je kontroverzním tématem v mnoha zemích na celém světě. Asi nejdelší tradici má ve Spojených státech amerických, kde už v roce 1828 vyvolala kampaň pozdějšího prezidenta Andrewa Jacksona vlnu kritiky kvůli svému pomlouvačnému charakteru a populismu. Nyní se ve Spojených státech diskutuje o tom, zda by nemělo být dovoleno financovat kampaň také prostřednictvím kryptoměn, respektive digitálních měn.

Americká legislativa na federální i státní úrovni reguluje, jak může být taková kampaň financována. V roce 2014 Federální volební komise stanovila limit pro nejrozšířenější kryptoměnu bitcoin.

Výše finančního daru pro kandidáty do federálních úřadů (prezident, senátoři, kongresmani) nesmí překročit ekvivalent hodnoty 100 dolarů (2 276 korun). V době tohoto rozhodnutí stál jeden bitcoin 440 dolarů, na konci roku 2017 se dostal až k hranici 20 tisíc dolarů (455 tisíc korun). Od té doby oslabuje. V druhé polovině listopadu 2018 se obchodoval za méně než 4 500 dolarů (100 tisíc korun).

Společnost Clovr, která propaguje využívání technologie blockchain v herním průmyslu, zveřejnila průzkum, v němž se zeptala Američanů na využití kryptoměn pro finance politiků.



Víra v kryptoměny

Z odpovědí 1 023 registrovaných voličů na otázky, týkající se financování politických kampaní prostřednictvím kryptoměn a jejich možného vlivu na volební proces, vyplynulo, že veřejnost začíná kryptoměnám stále více věřit. Nadpoloviční většina respondentů odpověděla, že jsou dostatečně bezpečné pro politické financování.

Ne všichni respondenti byli „dobře obeznámeni s fungováním kryptoměn“. Nicméně z nich dokonce 73 procent souhlasilo s názorem, že jsou dostatečně bezpečné k využití pro politické účely.



Rovnoprávnost pro kryptoměny

Tři pětiny (60 procent) respondentů se domnívají, že kryptoměny by měly mít při financování politiků a politických stran stejné podmínky a pravidla při volbách do federálních institucí jako dolary. S tímto názorem pak naopak nesouhlasilo 21 procent dotázaných.

GRAF: Jsou kryptoměny dostatečně bezpečné, aby se používaly v politice?



Odpovědi respondentů dle stranické příslušnosti, v procentech.

Společnost Clovr také zkoumala názor dostatečné bezpečnosti kryptoměn, aby byly používány k financování politiky, z pohledu stranické příslušnosti.



Nejliberálnější v tomto ohledu jsou voliči republikánů, 63 procent z nich si myslí, že kryptoměny jsou bezpečné natolik, aby byly zrovnoprávněny s ostatními finančními dary. U demokratů to je o 11 procentních bodů méně.

Zneužití? Ale jistě

Zároveň si většina oslovených myslí, že dary ve virtuálních měnách mohou politici zneužít. Tento názor zastávalo dokonce 64 procent dotázaných. Naopak že takový druh finanční podpory kandidáti do veřejných funkcí ilegálně nepoužijí, si myslí jen 10 procent.

GRAF: Využili by politici volnějších pravidel u financování kryptoměnami pro nelegální účely?



Odpovědi respondentů dle stranické příslušnosti, v procentech.

Většina Američanů se také obává toho, že zrovnoprávnění kryptoměn s americkým dolarem by zvýšilo pravděpodobnost ovlivnění voleb ze zahraničí. To si myslí tři pětiny respondentů. Mezi voliči demokratů to je 66 procent lidí, mezi příznivci republikánů 58 procent.

