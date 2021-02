Kvůli konci OKD může přijít o práci až pět tisíc lidí z dalších firem, vyplývá z průzkumu

Ostrava Kvůli konci OKD může přijít o práci 4000 až 5000 lidí v subdodavatelském řetězci těžební firmy. Původní hypotézu potvrdil vedení Moravskoslezského kraje průzkum mezi místními firmami, sdělil hejtmanův náměstek Jakub Unucka (ODS). Kraj rozeslal na začátku šetření dotazník téměř 300 firem.

„Podle výstupů účastníků tohoto šetření chtějí firmy hledat nové odběratele a přežít. Jako nevhodnější řešení této situace považuji zapojení těchto firem do veřejných zakázek. Například by se mohla v rámci možností co nejdříve spustit plánovaná rekonstrukce železničního uzlu v Ostravě,“ uvedl Unucka.



Hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že lidé z těchto firem by se mohli podílet také na stavbách silnic a dálnic. Kraj podle něj získal informace od třetiny oslovených firem, přičemž 47 procent z nich se orientuje právě především na průmyslovou činnost a stavebnictví a 36 procent na obchod a služby.

„Také se předpokládá část budování prodloužení splavnosti Odry. To jsou všechno věci, které potřebujeme, aby byly směřovány a skončily právě u těchto firem, abychom nešli tou cestou, že budeme dovážet do kraje zahraniční pracovníky,“ řekl Vondrák.

Unucka zdůraznil, že kraj bude s dodavatelskými firmami navázanými na OKD i nadále v kontaktu. Dotazníkové šetření byl první krok k tomu, aby kraj firmám pomohl. „Na začátku března pro ně otevřeme poradenské centrum a budeme pokračovat v tlaku na stát, aby ve svých projektech dal těmto firmám a jejich lidem práci. Jak jsem z několika osobních setkání vyrozuměl, firmy nechtějí i při poklesu obratu o 40 až 50 procent hned všechny zaměstnance propouštět. Budou vyčkávat a aktivně hledat nové zakázky,“ uvedl náměstek.