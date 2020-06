Kylie Jennerová už není miliardářka. O svém jmění lhala a nafukovala ho, tvrdí Forbes

Magazín o víkendu zveřejnil, že Kylie Jennerová své úspěchy řadu let pouze nafukovala a její kosmetická firma Kylie Cosmetics má ve skutečnosti menší hodnotu i výnosnost, než rodina tvrdila. Mezi miliardáře tedy podle něj Kylie nepatří. „Podnik Kylie Cosmetics má výrazně nižší výnosy a je menší, než se rodina roky snažila kosmetickému průmyslu a médiím namluvit,“ napsal Forbes.



Údajné bohatství nevlastní sestra slavné Kim Kardashian vybudovala právě na kosmetickém byznysu Kylie Cosmetics. Jmění Kylie stvrdila také počátkem letošního roku, když odprodala zhruba poloviční podíl svojí firmy kosmetickému gigantu Coty za 600 milionů dolarů (zhruba 14 miliard korun), čímž hodnota Kylie Cosmetics měla vzrůst na 1,2 miliardy dolarů (necelých 29 miliard korun).



Z půlročních výkazů firmy Coty ale vyšlo najevo, že příjmy Kylie Cosmetics za 12 měsíců před uskutečněním prodeje byly 177 milionů dolarů, zároveň mělo jít o 40procentní nárůst oproti předešlému roku, kdy Kylie Cosmetics utržilo 125 milionů. Podnik, o jehož management se stará matka Kylie, Kris Jennerová, ale tvrdil, že jeho zisky byly téměř dvakrát větší.



Nadsazený byl i úspěch řady kosmetických produktů. Podle týmu Jennerových firma utržila 100 milionů dolarů (asi 2,5 miliardy korun) za pouhý měsíc a půl od uvedení značky na trh. Celoroční příjmy firmy přitom byly čtvrtinové. „Na základě těchto údajů Forbes přepočítal čisté jmění Kylie a závěrem bylo, že miliadářka není,“ oznámil Forbes.



what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period