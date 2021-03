Kyslík pro nemocnice přednostně? Ano, zatím to však není potřeba, říkají firmy

Praha Výrobci a dodavatelé kyslíku jsou připraveni upřednostnit dodávky do nemocnic, jak jim to tento týden nařídila vláda. Zatím to ale není třeba a výraznější omezení dodávek do průmyslu nehrozí. A to i přesto, že potřeba medicinálního kyslíku během koronavirové krize násobně stoupla a společnosti musely výrazně navýšit kapacity. Vyplývá to z vyjádření firem, které oslovila ČTK.

Stát zvedl objem dotací na pomoc licencovaným zoo v boji s covidem na 80 milionů Kabinet v pondělí nařídil krizovým opatřením čtyřem českým výrobcům a dodavatelům kyslíku přednostní dodávky pro nemocnice a záchrannou službu. Jde o společnosti Linde Gas, Messer Technogas, SIAD Czech a Air Products. V léčbě pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19 se využívá především oxygenoterapie, tedy kyslíková léčebná kůra, díky níž se výrazně zlepšuje stav pacientů a nemocné tělo rychleji regeneruje.

„Plníme všechny dodávky, jak pro zdravotnictví, tak pro průmysl. Během trvání pandemie jsme postupně navýšili takzvaný lahvový park tlakových lahví a integrovaných ventilů, podobně jako dopravní kapacity. Současně jsme organizovali výrobu tak, abychom produkci kyslíku upravili na objemy, které uspokojí všechny typy našich zákazníků,“ řekl ČTK generální ředitel společnosti SIAD Czech Jiří Lang. Během pandemie podle něj vzrostla produkce medicinálního kyslíku firmou na dvojnásobek, v některých měsících na trojnásobek objemu proti roku 2019. „S vládním rozhodnutím jsme srozuměni a nemáme nejmenší problém mu vyhovět. Během pandemie covid-19 udržujeme naše výrobní závody v chodu a plynule zásobujeme naše zákazníky, včetně zdravotnických zařízení. Naše výrobní kapacita kyslíku je v současné době dostatečná, takže dodávky pro zdravotnictví aktuálně neomezují dodávky pro průmysl,“ uvedl generální ředitel Air Products ČR Vlastimil Pavlíček. Přesné údaje o dodaných objemech je podle něj obtížné poskytnout, protože Air Products vyrábí kyslík nejen pro zdravotnictví, ale i pro mnoho dalších průmyslových odvětví. „Medicinální kyslík tvoří malé procento našeho podnikání v Česku. Poptávka se v jednotlivých regionech a nemocnicích liší, lze však říci, že v posledních měsících došlo zhruba k trojnásobnému nárůstu dodávek kyslíku,“ dodal. Dana Köpplová ze společnosti Messer Technogas uvedla, že firma rozhodnutí vlády rozumí, i když podle ní přichází se zpožděním - skokový nárůst spotřeby medicinálního kyslíku v nemocnicích společnost zaznamenává již od září loňského roku. Už před několika týdny podle ní firma interně stanovila jasnou prioritu pro dodávky kyslíku do zdravotnictví, pokud by musela selektovat odběratele. „Budeme současně rádi, pokud na příslušných místech zazní náš opakovaný apel na urychlené očkování zaměstnanců, kteří se podílejí na výrobě, plnění a distribuci medicinálního kyslíku. Považujeme je za pracovníky kritické infrastruktury a v případě vyššího výskytu onemocnění v jejich řadách mohou být dodávky medicinálního kyslíku ohroženy,“ dodala Köpplová. Lídrem trhu je společnost Linde Gas. Generální ředitel firmy Petr Partsch minulý týden v rozhovoru s ČTK řekl, že poptávka po medicinálním kyslíku v Česku je extrémní. Dodávky do zdravotnictví jak v kapalné, tak v plynné podobě proti podzimu stouply více než dvojnásobně, proti běžné situaci před koronavirovou pandemií téměř pětkrát, uvedl. Také podle něj však aktuálně nehrozí omezení dodávek kyslíku pro průmysl.