České lázeňství stojí na kraji záhuby, bez pomoci státu se neobejde. V komplexech začalo propouštění

Karlovy Vary Lázeňství se podle zástupců odvětví ocitlo kvůli koronavirové krizi na kraji záhuby. Lázně začínají propouštět a výhled do blízké budoucnosti mluví o výrazném propadu. Představitelé lázní apelují na vládu, aby české lázeňství pomohla zachránit. Hlavně v Karlovarském kraji a o to víc v Karlových Varech, kde byly lázně zaměřené zejména na zahraniční klientelu, začalo razantní propouštění.

„Je to tragédie. Lázně, aby přežily, budou muset propustit velký počet lidí. To už je jasné a nevyhnutelné. Čím později se otevře zahraniční trh, tím víc to ubírá lázním z jejich rezerv a vydrží ti jen v řádu měsíců,“ řekl prezident Svazu léčebných lázní a ředitel Léčebných lázní Jáchymov Eduard Bláha.



Jeden z největších lázeňských komplexů Imperial propustil téměř 300 lidí, tedy asi dvě třetiny. Podobně jsou ale na tom další lázeňské podniky.



Podle Bláhy lze očekávat, že české lázně, které přímo zaměstnávají asi 20 tisíc lidí, budou muset propustit celkem na 30 procent zaměstnanců. Nejenže nyní jsou zcela bez příjmů, protože vládní opatření lázně zavřela, ale budoucí náběh lázeňské péče bude postupný a práce nebude pro všechny.

Lázně by nyní podle Bláhy potřebovaly tři věci. Jednak vědět, kdy přísná opatření skončí a budou moci otevřít, zadruhé by potřebovaly, aby takzvaný kurzarbeit platil v lázních i v době postupné obnovy provozu a také aby lázně mohly zaměstnance propustit bez povinnosti vyplácet několikaměsíční odstupné, a předat je tak přímo do péče úřadů práce.

Podle karlovarského krajského uvolněného radního pro lázeňství a cestovní ruch Vojtěcha Franty (Piráti) na kraji vzniká pracovní skupina, která má za úkol shromáždit podklady a akční skupina, v níž bude například hejtman a poslanci, kteří se musí pokusit argumenty předložit ministrům a vládě a apelovat na to, aby tradiční české lázně považované za národní stříbro, vůbec přežily.