Legenda Pedro chytá druhý dech. Letos značka slaví padesátiny

Pedro, legenda mezi československými žvýkačkami, letos slaví 50. narozeniny. V době komunismu měl obdélníček s obrázkem kluka v sombreru ukojit chuť zákazníků žvýkat. Sladká guma byla kdysi symbolem Západu, americké kultury i svobody. Toto pozlátko ale už původně československá „žvejka“ ztratila.

Někdo má rád jitrnici, jiný zase žvýká Ricy – tak zněl reklamní slogan na vůbec první plátkovou žvýkačku v Evropě. Překvapivě ji vyráběl podnikatel Adolphe Glaser ve velimské fabrice u Kolína, asi 60 kilometrů západně od Prahy. Psal se rok 1910 a tehdejší výrobce čokoládových cukrovinek vsadil na gumu s mentolovou příchutí, která se měla v puse ležérně převalovat.

Glaser totiž do Ameriky, domoviny této pochoutky, vyslal jednoho ze svých zaměstnanců, aby u Američanů výrobní proces odkoukal. Vyslaný zvěd sice recept do Velimi přivezl, fabrika výrobu rozjela, ale místní zákazníci ještě nebyli na nerozkousatelnou hmotu připraveni. Po dvou letech totiž výroba žvýkaček Ricy končí.

Chuti žvýkaček tak Čechoslováci podlehli až po druhé světové válce, kdy žvýkací cukrovinka získala pomyslnou příchuť vysněné Ameriky. Jakou vzácností tehdy žvýkací guma byla, věrně ilustroval Zdeněk Svěrák ve filmovém snímku Obecná škola. V jedné ze scén Eda Souček žvýkačku spolkne, vykucká, vítězoslavně zvedne ze země a s chutí ji strčí zpátky do pusy. Bílá guma se totiž tehdy bez ohledu na chuť žvýkala celý den, a dokonce se půjčovala kamarádům, aby si také takzvaně žvejkli.

Zakázaný přenašeč

Komunistický režim ale odmítal symbol západního životního stylu tolerovat a označil žvýkačku za přenašeče chorob. Ovšem touha Čechoslováků žvýkat byla silnější. Státní hygienický ústav proto na konci padesátých let rozhodl, že bude lepší obyvatelstvu žvýkací gumu dopřát a rovnou ji zabalit do československého papírku.

Ve velimské továrně, kde se žvýkací gumu pokoušel vyrábět i továrník Glaser, se tak výrobní pásy rozjely znovu. V roce 1957 se na jejích továrních pásech objevila guma Roleta, později ovocná žvýkačka takzvaná Bublinková.

A v roce 1968 přichází značka Pedro, která se s obrázkem Mexičana v sombreru stane na dlouhá léta synonymem pro československou „žvejku“. V ČSSR se ovšem nežvýkalo jen pro zábavu. Ústav sér a očkovacích látek například vyrobil i zdravotní žvýkadlo v modrozelené barvě označené jménem Sevak, jež mělo zabraňovat nachlazení nebo angíně.

Ilustrace - Richard Cortés.

Vrchol žvýkačkového průmyslu nastal během 80. let minulého století. Továrna ve Velimi vyprodukovala za minutu až 800 kusů růžových obdélníčků značky Pedro. Za rok až 900 tun žvýkaček. Charakteristický hladký obdélník žvýkací gumy se po nákupu nové výrobní linky z Itálie změnil a získal tři typické drážky. Směs na výrobu žvýkačky zase pocházela z Nizozemska. Konkurenci ale domácímu Pedru dělaly i další žvýkačky.



Pamětníci si kupříkladu vzpomenou na značku Bing, Zajda nebo Bajo, které kromě sladké pochoutky přinášely i sběratelské obrázkové série zvířat nebo kreslených postaviček z populárních večerníčků. Všechny je ovšem spojovala na začátku typická sladká chuť, která vydržela na tři skousnutí. Pak se ze žvýkačky stala tuhá hmota, která ovšem umožňovala foukat kvalitní bubliny.

Oblíbené byly i takzvané cigarety, tedy tenké tyčinky žvýkací gumy zabalené do papírku se vzorem tabákového výrobku. Děti si ovšem s touto žvýkačkou hrály na malé kuřáky, proto pochoutka, která mladistvé nabádala ke kouření, na trhu dlouho nevydržela. A během 90. let byla nakonec zakázána.

Sametová revoluce v roce 1989 přinesla nejen konec komunismu v Československu, ale i zánik socialistických žvýkaček, které se nemohly v marketingu vyrovnat americké konkurenci. V roce 1992 se linka na výrobu žvýkací gumy ve Velimi zastavila. Později se ještě v menším množstvím vyráběla v Liberci. Značku Pedro sice odkoupila společnost Nestlé, ta ale již do další výroby českých žvýkaček neinvestovala.

Žvejka pro borce

Devadesátá léta znamenala pro milovníky žvýkaček zcela nové období. Sběratelské edice obrázků vystřídala tetování, navíc žvýkačky už nejsou jen tvrdé obdélníčky.

Známou se tehdy stala i žvýkačka s příchutí koly pod názvem Rekord, která pod obalem skrývala obrázky světových rekordů a zajímavostí. Při žvýkání se mohl spotřebitel dozvědět, kolik váží rypouš sloní, jaké jsou míry největšího strašáka na světě nebo kolik vozíků unese největší ruské kolo v Japonsku.

Nezapomenutelná je ale také vůbec jedna z prvních reklam hokejisty Jaromíra Jágra. Když se ho v televizním spotu natočeném v roce 1998 ptají, co je podle něj symbol Ameriky, odpovídá: „Žvejkačka, americká žvejkačka.“

Propagoval tak tehdy Bubble Tape, téměř dva metry dlouhou žvýkačku zabalenou do barevného plastového puku. „Když mám hlad, utrhnu si malý kousek. A když se potřebuji soustředit, utrhnu si větší,“ přehazuje česká sportovní hvězda žvýkačkový puk na hokejce a dodává, že „Bubble Tape je pro borce, kteří se dokážou sami rozhodovat“.

Moderní doba ale již necílí na americkou symboliku žvýkaček. Značky jako Airwaves, Orbit, Winterfresh, nebo dokonce Mentos dnes drobné bílé obdélníčky prodávají především jako osvěžovače dechu nebo bojovníky proti stresu.

„Žvýkačky byly vždy spojené s něčím americkým, západním, nezávislým. Toho jsme u nás po roce 1990 najednou měli dost,“ potvrzuje odborník na maloobchod Petr Podlešák. „Pak přišla další generace spotřebitelů, narozená do produktového blahobytu, která už reklamou tolik ovlivněná nebyla a na žvýkačkách jim toho moc zajímavého nepřišlo. I proto jejich výrobci kromě požitku ze žvýkání začali nabízet jako další benefit ostražitost při jízdě nebo ochranu chrupu. Je otázkou, jak moc to prodejům pomohlo,“ glosuje Podlešák.

Návrat Mexičana

Majitelé ochranných známek na kultovní žvýkačky Pedro ale mezitím přemýšleli, jak kluka v sombreru vrátit zpět do českých obchodů. Práva na grafickou značku v roce 2009 vlastnila společnost In Trading, která sladkou gumu ovšem vyráběla v Číně, navíc pod pozměněným názvem Pedrino. Tehdy ale už firma Candy Plus, patřící do finské skupiny Raisio, plánovala oživit českou výrobu i pod původním jménem. Žvýkačka v červeném obalu se tak v obchodech objevila znovu v roce 2011.

Podle odborníka na maloobchod ale svou chvíli již propásla. „Měla tu smůlu, že přišla až na konci velkého zájmu o retro značky u nás,“ říká Podlešák. „Přesto si myslím, že se Pedro nějak etablovalo a jeho současní vlastníci dobře udělali, když pod něj schovali také ostatní druhy cukrovinek. Na trh tedy budou útočit nikoli značkou, ale šířkou sortimentu. Pouze žvýkačky by to pravděpodobně neutáhly,“ tvrdí odborník. „Snad tady zůstanou, pro nás Husákovy děti zkrátka Pedro k dětství patří.“

Značka ještě loni změnila majitele, když ji za 77 milionů eur koupila irská firma Valeo Foods Group. Důvodem prý měla být expanze původně českých žvýkaček do zahraničí. „Vyvážíme velkou část našeho portfolia. Značka Pedro je však lokální. Prodáváme ji prozatím jen v České republice a na Slovensku,“ řekla LN Milena Rusnoková, generální ředitelka Candy Plus Sweet Factory. Podle ní se také Pedru daří oslovit mladší zákazníky především přes želé bonbony, ovocné pendreky a pásky. „Mladí lidé často nakupují oblíbený Pedro mix. Želé na váhu si v našich prodejnách sami namíchají podle své preference,“ doplnila Rusnoková údaje o vlastních obchodech značky Pedro.

Zda se ale klukovi v sombreru daří vítězit v dravé konkurenci dalších žvýkaček, si nejsou marketingoví odborníci jistí. „Český konzument je navyklý na žvýkačky od společnosti Wrigley, protože byl a je dlouhá léta masírován reklamou.

Také je jich plná pokladní zóna v supermarketech, ale i v drogeriích, u čerpacích stanic. Jsou nepřehlédnutelné,“ vysvětluje Tomáš Hájek. „Pedro může v ostré konkurenci uspět, ale bude to mít opravdu velmi těžké. Proti globálnímu konkurentovi by muselo vytasit vysoké trumfy,“ uzavírá Tomáš Hájek.