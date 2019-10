Lego chce recyklovat své slavné kostky. Pilotní projekt startuje v USA

PRAHA Boj proti nadměrnému používání plastů nutí měnit chování světoznámých výrobců hraček. V poslední době se jím začala zabývat i dánská společnost Lego. Ta teď ve Spojených státech testuje způsob, jak by její zákazníci mohli zpátky poslat legové kostky, které už nechtějí. Ty by se tak mohli znovu použít a dostat do rukou jiných dětí. V úterý o tom informovala zahraniční světová média.

Podle dánského výrobce populárních kostek si mohou američtí zákazníci na jejích stránkách vytisknout potřebný štítek s údaji, dát nepoužívanou stavebnici do krabice, tu s nalepeným štítkem odeslat zpět a to bez nutnosti platit za poštovné.

Nečekaně horké Dánsko. Pro děti jsou tuleni větší zážitek než Legoland Společnost Lego uvádí, že tyto požité kostky vyčistí, vloží zpět do krabice a poskytne je neziskové organizaci Teach for America. Ta je pak rozdistribuuje do školních tříd napříč Spojenými státy. Výrobce hraček tvrdí, že pokud bude pilotní program úspěšný, rozšíří ho v příštím roce i za hranice USA. Ne, že by Lego předtím nemyslelo na životní prostředí. Dlouhodobě svým zákazníkům doporučuje, aby si stavebnici buďto nechali, nebo ji někomu darovali. Podle Tima Brookse, viceprezidenta společnosti pro životní prostředí, však někteří zákazníci po firmě chtějí i jiné způsoby, jak mohou s hračkou naložit až doslouží. Problém s plasty spočívá v tom, že se nerozkládají, ale spíše se rozmělňují na menší části, které mohou být pozřeny ptáky či se dostávají do oceánů a dále do potravního řetězce. Lego rovněž hledá nové materiály pro výrobu svých kostek. Například od loňského roku najdou zákazníci ve stavebnicích kostky, které pocházejí z cukrové třtiny místo neekologických plastů z ropy. První Lego prvky vyrobené z tohoto materiálu jsou keře, stromy a další prvky flory. K „zelené revoluci“ se připojují i další výrobci hraček. Například společnost Hasbro nedávno oznámila, že plastické hmoty jako obal pro své výrobky vyřadí do roku 2022