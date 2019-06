Lepšímu životu je třeba jít naproti. Mafra pořádala konferenci o úrovni měst a obcí

PRAHA Města a obce mají řadu nástrojů, jak zlepšit život svých občanů. Chce to jen sledovat moderní trendy a aktivizovat vlastní lidský potenciál, shodli se přednášející a účastníci včerejší Konference Lepší místo pro život, kterou pořádala skupina Mafra.

Filip Neterda z poradenské společnosti Deloitte připomněl loňské výsledky projektu Obce v datech, jehož výstupem byl index kvality života, sestavený na základě průzkumu mezi občany více než dvou stovkách obcí s rozšířenou působností. Respondenti hodnotili úroveň celkem 29 parametrů, spadajících do tří skupin – zdraví a životní prostředí, materiální podmínky a vzdělání a dále do skupiny vztahy a služby. „Projekt definoval, co vlastně znamená pojem šťastný život, a zároveň ukázal, kam je třeba napřít síly,“ vyzdvihl Neterda.

I premianti soutěže (například Praha) totiž před sebou mají výzvy, jako třeba znečištění ovzduší či dramaticky nedostačující kapacity mateřských školek a základních škol. Společnost Deloitte je přesvědčena, že šanci tyto výzvy úspěšně řešit mají i regiony s momentálně nízkou ekonomickou aktivitou, cestou k tomu je koncept Smart Cities. Proto se mj. podílí na start-upovém projektu, který má obcím umožnit vydávat vlastní měnu na bázi block chain.



Inovační centrum

Ke konceptu Smart Cities se přihlásila i hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. „Chceme, aby byl kraj lídrem a výstavní skříní nových technologií,“ uvedla s tím, že proto kraj zřídil Středočeské inovační centrum. To je sice zatím kapkou v moři, ale jeho efekt může být brzy obrovský. I proto, že kraj požádal o účast v projektu Horizon 2020, dotovaném z fondů EU, který by měl pokrýt část nákladů na pobyt výzkumníků z celého světa v inovačním centru. Kraj podle hejtmanky bojuje také se zastaralým a zkostnatělým středním školstvím.

Ředitel Středočeského inovačního centra Vilém Růžička nastolil tezi, že větší výsledky než smart koncepty zaměřené na města přináší aplikace na obce. Jako příklad uvedl středočeské Kněžice s 500 obyvateli, které se po sérii promyšlených investic staly energeticky zcela soběstačnými. Velkým městům, jako příklad uvedl Helsinki či Barcelonu, se podle něj obvykle podaří dosáhnout takovou autonomii jen v některých čtvrtích.

David Martínek ze společnosti ČEZ ESCO připomněl, že nové technologie umožňují razantní úspory energie a že energii lze dnes vyrábět v místě spotřeby. Jedním z příkladů významných úspor nákladů je instalace tepelného čerpadla v suterénu historické budovy Národního divadla a solárních panelů na střeše první české divadelní scény.

Bezdýmový nikotin

Svou cestu ke zlepšování kvality života nastoupila i tabáková společnost Philip Morris. Její zástupce Petr Šebek řekl, že kutnohorský závod, který vyrábí cigarety přes 200 let, prochází zásadní transformací. Tou je přechod na bezdýmové výrobky respektive nikotinové výrobky bez kouře. Součástí je i program odvykání kouření u zaměstnanců, který realizuje ve svých provozech, ale je i partnerem podobného programu ve Škodě Auto.

Úsilí měst a obcí o zvýšení energetické soběstačnosti, zlepšení dopravní obslužnosti či životního prostředí, tedy celkově o zlepšení kvality životních podmínek svých občanů, podporuje také Komerční banka. Miroslav Trna z útvaru, který se zaměřuje na služby městům a obcím, podtrhl, že banka respektive jeho útvar disponuje koncentrovanými znalostmi o tom, co se na trhu právě děje, co obce potřebují a jak se k tomu mohou dostat. V bance existuje také EU Point, útvar zaměřený na evropské dotace. Ten poskytuje poradenství ve všech fázích získávání dotací a realizace dotovaného projektu, počínaje konzultací záměru.

„Klient se od nás v rámci jednoho obchodního případu doví, zda je jeho záměr vůbec vhodný, zda je momentálně vypsán nějaký dotační program, který by se pro financování záměru hodil. Můžeme za klienta také napsat žádost o dotaci, komunikovat s řídícími orgány programu i během fáze udržitelnosti, Čili žadateli dokážeme poskytnout pomoc ve všech fázích onoho kolečka, které je třeba absolvovat,“ řekl Trna.