Lesy ČR se odvolaly proti výjimce na kácení v Boubínském pralese, nesouhlasí s podmínkami

Hradec Králové Státní podnik Lesy České republiky (LČR) se ve čtvrtek odvolal proti výjimce, kterou mu Správa CHKO Šumava stanovila možné těžební zásahy a asanaci kůrovcového dřeva v jihočeské národní přírodní rezervaci Boubínský prales. „S podmínkami vydané výjimky nesouhlasíme. Proto jsme se odvolali k ministerstvu životního prostředí,“ řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. K důvodům odvolání se nevyjádřila.

Lesy ČR žádaly o výjimku proto, aby mohly v rezervaci efektivně zasahovat proti kůrovci. Z kroku Lesů ČR odvolat se proti výjimce lze usuzovat to, že podmínky výjimky vydané v listopadu nenaplnily představy Lesů ČR o rozsahu zásahů proti kůrovci v rezervaci.

Zatím nepravomocnou výjimku dostaly LČR udělenou do konce roku 2024. Do prvních asanačních zásahů by se podle výjimky mohly pustit po 15. červnu příštího roku. Nyní se lesnické hospodaření v rezervaci řídí podle výjimky vydané v roce 2015, tedy v době, kdy žádná kůrovcová kalamita nebyla.

Vydání výjimky kritizovalo ekologické Hnutí Duha, které rozhodnutí Správy CHKO Šumava označilo za nesprávné a stanovené omezující podmínky za velmi nedostatečné. Výsledkem podle ekologů může údajně být rozsáhlé kácení v rezervaci, což Lesy ČR již dříve odmítly. Podle Hnutí Duha má být maximální plocha rezervace ponechána samovolnému vývoji.

Území rezervace s povolenou asanací stromů napadených kůrovcem Správa CHKO Šumava ve výjimce rozdělila na několik částí a stanovila pro ně řadu podrobných podmínek, vyplývá z výjimky, kterou má ČTK k dispozici. Například v části na severu rezervace by mohli lesníci kůrovcové stromy asanovat pouze odkorněním nastojato. V nejcennější části pralesa, jeho takzvaném jádru, má být kácení dál zakázáno a stále má jít o bezzásahové území. O zásahy v jádru rezervace LČR nežádaly.

Napadení smrků kůrovcem v rezervaci zatím podle LČR není kalamitního rozsahu. Lesy ČR odmítly, že by jejich cílem byla masivní těžba a vytváření holin. „Jak se neustále ukazuje, účinným prostředkem je včasné nalezení kůrovcových stromů, jejich těžba a asanace. Kdybychom nyní nezasáhli, časem by se vytvořily velké plochy s odumřelými stromy a rozpadlými porosty, což by mělo podstatně větší následky pro ekosystém než současný zásah,“ uvedla dříve mluvčí LČR.