Létání jen pro očkované. Covidové pasy by mohly mít podobu speciálního QR kódu či razítka

PRAHA Koronavirová pandemie dusí letectví obzvlášť tvrdě. Aerolinky proto s nadějí vyhlížejí budoucí vakcínu. Proočkovaný člověk už by neměl nemoc přenášet, na palubě tak nebude představovat nebezpečí.

Letecké společnosti by si přitom rády pasažéry zkontrolovaly. Hovoří se proto o zavedení jakýchsi covidových pasů, které by stvrdily, že člověk opravdu prošel očkováním. Kromě klasického dokumentu by mohlo jít třeba o speciální QR kód v mobilu nebo razítko do pasu cestujícího.



„Covid pas“ připravuje více zemí v rámci EU, pracuje na něm i Česko.



Například letecká skupina Smartwings Group, do níž spadají i České aerolinie, zatím ještě ucelenou představu o „postcovidové“ změně v přepravních podmínkách nemá. „V tuto chvíli je předčasné dělat závěry. Zatím vakcína k dispozici není a nejsou známé ani podmínky vlád jednotlivých zemí pro cestování z/do zahraničí,“ sdělila pro server Lidovky.cz mluvčí skupiny Vladimíra Dufková.

Kromě táhnoucích se bitev o státní podporu, propouštění zaměstnanců leteckých firem, či dokonce krachu některých dopravců, které Evropě přineslo covidové jaro, některé změny v cestovatelském odvětví zřejmě teprve nastanou. Například australské aerolinky Qantas jako jedny z prvních oznámily, že budou vyžadovat od pasažérů mezinárodních letů očkování proti koronaviru.

Na „covidovém pasu“, tedy jakémsi certifikátu stvrzujícím, že byl jedinec očkován, a neměl by proto představovat žádné zdravotní riziko spojené s novým koronavirem, pracuje, společně s Evropskou unií, i Česká republika.

„Projekt covid pasu běží v různých zemích EU pod různými názvy,“ uvedla pro Lidovky.cz ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničních věcí Zuzana Štíchová. Zároveň dodává: „Shoda v rámci EU na využívání jednotného systému zatím není, v tuto chvíli se pracuje na vzájemném uznávání PCR testů a řeší se možnost cestování s antigenními testy. To je první krok k možnému jednotnému covidovému pasu, ať už ho budeme nazývat ve finále jakkoliv.“

Jelikož ale jednotící linie chybí, vytváří si mnoho zemí či institucí vlastní systémy, mezi nimi Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA), jak píše server televize Al-Džazíra. Asociace pracuje na vývoji mobilní aplikace, jež má létání „po koronaviru“ usnadnit. Vedle cestovního pasu se tak pasažéři během předletových kontrol prokážou tímto elektronickým důkazem o negativitě a o tom, zda prodělali očkování.



Výhodou aplikace má být, že nebude pasažéry nic stát – alespoň tedy ne přímo. Pravděpodobné však je, že se promítne do ceny letenky, za každého pasažéra totiž servisní poplatek uhradí aerolinky. Dle IATA lidé prostřednictvím aplikace zjistí také aktuální opatření pro vstup do cílové destinace i nejbližší testovací stanice.

IATA sice očekává, že by se aplikace mohla stát součástí Apple Store už v prvním čtvrtletí nadcházejícího roku, pilotní verzi programu ale teprve začnou prostřednictvím aerolinek nadnárodní skupiny IAG testovat. A zatímco aplikace od IATA zatím zůstává na stolech vývojářů, konkurenční „CommonPass“ od Světového ekonomického fóra se už testuje na letech z Londýna do New Yorku. Mezi Abú Dhabí a Pákistánem pak společnost International SOS zkouší svůj „AOKpass“.

Kybernetický gulag?

K zemím, které v současné době koketují s covid pasy, patří Německo, Indonésie, Itálie, Izrael, Kolumbie, Argentina, Estonsko, Singapur či USA. K jednotnému přístupu, který by eliminoval lokální rozdrobenost pravidel, vyzvala světové mocnosti Čína. „Musíme pokračovat ve sbližování standardů, sladit naše politické kroky a zavést rychle cesty, jež umožní uspořádaný přesun lidí,“ sdělil čínský prezident Si Ťin-pching na summitu 20 největších světových ekonomik.

Podle BBC a CNN zde čínský prezident volal po globálním mechanismu zdravotního osvědčení. Potvrzení by na základě výsledků covidových testů vyprodukovalo QR kód a ten by otevíral možnost mezinárodního cestování.



Ačkoliv čínský prezident explicitně nezmínil, kdo by systém navrhl a řídil, podobný systém založený na QR kódech funguje již delší dobu právě uvnitř Číny. Během jara ho přebralo pro vnitrostátní potřeby i Rusko. Kritici ho přitom označují za kybernetický gulag.

Jak to funguje

V Číně musí k obdržení „covidové propustky“ v aplikaci vyplnit své osobní údaje včetně jména, rodného čísla, čísla pasu a telefonního čísla. Poté jsou požádáni, aby ohlásili historii svého pohybu a zda přišli za posledních 14 dní do styku s potvrzenými či domnělými covidovými pacienty, píše CNN. Musí také sdělit, zda v současnosti nepociťují některé ze symptomů: horečku, únavu, suchý kašel, ucpaný nos, rýmu, bolest v krku nebo průjem.

Po ověření informací je každému uživateli přidělený QR kód v příslušné barvě. Uživatelé s červeným kódem musí do karantény na 14 dnů, uživatelé s oranžovým kódem pouze na sedm dnů a ti se zeleným kódem se mohou volně pohybovat po městě.

Kódy se lidé musí prokazovat při vstupu na mnohá místa: do práce, na úřady či veřejná místa či při cestování mezi provinciemi. Nutné jsou i při vstupu do metra či hotelů.

Nevýhodou zmiňovaného systému je sledování pohybu a podezření na zásah do osobních svobod. Kenneth Roth, výkonný ředitel nevládní organizace Human Rights Watch, která se zasazuje o lidská práva, vyjádřil opatrnost nad návrhem čínského prezidenta. „Počáteční zaměření na zdraví by se snadno mohlo stát trojským koněm vedoucím k širšímu politickému monitorování a k vyloučení,“ uvedl.

Co se týče Česka, měl by fungovat jinak. „Pas ponese pouze jedinou informaci, tedy zda byl člověk očkován a pokud nebude chtít být očkován, tak ho mít nebude. To si myslím, že by neměl být problém,“ nastínil Roman Prymula pro Lidovky.cz možnou podobu.