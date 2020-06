Letiště Praha stanovilo podmínky státní pomoci pro Smartwings. Dopravce se odmítl vyjádřit

Praha Letiště Praha předalo ministerstvu dopravy návrhy podmínek, za kterých by státní pomoc česko-čínské společnosti Smartwings byla výhodná i pro největší české letiště. Píše o tom server deníku E15. Podle něj by Smartwings například musely uhradit dluhy vůči letišti. Se stanoviskem se ministerstvo seznámilo, zda stát podmínky zohlední, mluvčí resortu František Jemelka neuvedl. K podmínkám se odmítl vyjádřit i dopravce.

Stát jedná se Smartwings o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu v době pandemie koronaviru. Podmínkou je přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Akcionáři letecké skupiny Smartwings by měli poskytnout zhruba dvě třetiny potřebné částky na záchranu společnosti.



Letiště Praha, jehož stoprocentním akcionářem je ministerstvo financí, navrhl podmínky možné státní pomoci skupině Smartwings, do které patří i České aerolinie. „Dostanou-li Smartwings podporu, musejí uhradit veškeré dluhy vůči letišti,“ řekl deníku E15 předseda představenstva letiště Václav Řehoř. Výši dluhů neupřesnil, ale z dokumentu ministerstva dopravy, jenž zveřejnila Česká televize, vyplývá, že na konci května činil dluh vůči letišti a jeho dceřiným firmám 200 milionů korun, píše server.

Kromě úhrady dluhu by se měl dopravce Smartwings, jehož spoluovládají podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik, stát zákazníkem dceřiných firem Letiště Praha - tedy platit za handlingové služby a opravy letadel. Tyto služby dnes poskytují společnosti Czech Airlines Handling a Czech Airlines Technics. „Podmínky jsou logické. Po dobu, kdy by Smartwings splácely půjčku, by využívaly služby letiště,“ dodal Řehoř.

Smartwings neuvedly, zda by podmínky přijaly. „Nebudeme žádné informace týkající se procesu poskytnutí podpory do jeho ukončení komentovat,“ uvedla mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Mluvčí resortu Jemelka doplnil, že „stát samozřejmě nemůže být jakkoli vázán stanoviskem, prosbou či žádostí akciové společnosti“.