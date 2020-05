Letní sezona je pro nás ztracená, lidé budou otáčet každou korunu, říká majitel značky pánské módy Blažek

PRAHA Je to brutální zásah do fungování celé firmy. Tak zhodnotil uzavření všech prodejen Ladislav Blažek, jehož značka pánské módy je jedničkou na českém trhu. Očekává, že propad tržeb bude módní byznys provázet až do konce roku. Zákazníci podle něj budou obracet každou korunu.

Lidovky.cz: V jakém ohledu poškodila koronavirová krize módní byznys?

Nesmíme zapomínat, že se v módní branži pohybujeme v ročním až půlročním předstihu. Už nyní vyrábíme podzimní kolekci. Před zavřením všech prodejen byla na trhu cítit nervozita, takže se začínaly propadat tržby. Od 13. března máme zavřeno, což je brutální zásah do fungování celé firmy. Současně stále nevíme, jak to celé dopadne z hlediska nájmů v nákupních centrech. Největší problém ale je, že jsme na začátku března uvedli do prodeje novou kolekci, včetně kampaně. Máme novou tvář kolekce, s čímž jsou spojené nemalé investice a náklady.