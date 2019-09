Letošní jarní mrazy způsobily ovocnářům velké škody. Ty dosahují 158 milionů korun

PRAHA Celkové ztráty na tržbách ovocnářů, které způsobily letošní jary mrazy, dosahují až 158 milionů korun. Odhaduje to ministerstvo zemědělství (MZe) s Ovocnářskou unií ČR. Nejvíce mrazy postihly jabloně, produkce klesla ale i u višní, rybízů, broskví, třešní a jahod. Z rozpočtu MZe by pěstitelé ovoce mohli dostat kompenzace 50 milionů korun. Vyplývá to materiálu Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019. V pondělí ho projedná vláda.

Jarní mrazy silně poškodily ovocné výsadby ve dvou vlnách - mezi 12. až 19. dubnem a začátkem května. Nízké teploty v těchto obdobích v noci přesahovaly místy i minus 11 stupňů Celsia a v nejvíce postižených lokalitách se opakovaly po více dní. V některých oblastech hlásí podniky škody až na 80 procentech úrody.

Na koláč, pod víčko anebo do sorbetu. Jak zpracovat letní ovoce? Jde zejména o okresy Mělník, Litoměřice, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Chomutov, Kladno, Rokycany, Plzeň-jih a na Semilsku, Jičínsku, Náchodsku a okrese Rychnov nad Kněžnou. Částečné škody na Moravě jsou zejména v okresech Kroměříž, Brno-venkov, Znojmo a Olomouc. Lokální škodu nelze podle vládního materiálu vyloučit ale v žádném okrese v ČR. Celkově činí škody na jablkách 134 milionů korun a 24 milionů dosahují škody na ostatním ovoci včetně jahod. Kromě toho vznikla také škoda na kvalitě plodů, a to zejména u jádrovin, ovocnáři ji odhadují na zhruba 50 milionů korun. Částečnou kompenzaci škod pro sektor ovoce navrhuje ministerstvo zemědělství i kvůli nepříznivé situaci, která v posledních letech panuje na trhu s ovocem mimo jiné v důsledku ruského embarga. „Ovocnářský sektor prochází v posledních letech velmi nepříznivým ekonomickým obdobím jak na úrovni ČR, tak v celé Evropě a akutně hrozí, že se řada podniků dostane do neřešitelných finančních potíží,“ upozorňuje materiál. Velké problémy mají podle něj zejména specializované ovocnářské podniky, kde výpadky na tržbách u ovoce není možné krýt z jiné činnosti. V řadě podniků lze podle vládního dokumentu očekávat, že budou propouštět zaměstnance a omezovat najímání sezónních pracovníků. U nejvíce postižených podniků hrozí, že ukončí činnost. Státní pomoc dostanou mimo jiné ty podniky, které prokážou 30procentní pokles tržeb v porovnání s průměrem předchozích tří let. Zásadní připomínky neuplatnilo žádné připomínkové místo, materiál je tak předkládán bez rozporu.