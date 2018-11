Levné víno ještě nemusí být špatné. Dobré víno se dá pořídit i za pár desítek korun

PRAHA Dobré víno se dá pořídit i za pár desítek korun, ovšem stejně tak lze koupit draze to nekvalitní. Vinaři si až na výjimky pochvalují zejména tuzemskou produkci červeného. Snížil se i prodej nevyhovujících a falšovaných sudových vín.

I když zůstáváme národem pivařů, spotřeba vína na hlavu u nás každoročně roste –naposledy vloni meziročně o půl litru. Každý Čech v průměru za rok vypije 22 litrů nápoje z vinné révy. To je bezmála o čtyři litry více než před deseti lety, přičemž za poslední dvě dekády se spotřeba zdvojnásobila, vyplývá z údajů Svazu vinařů ČR.

Oproti tomu ceny vína podle Českého statistického úřadu v uplynulých čtyřech letech kolísaly, meziměsíčně v jednotkách korun za 0,75 litru. Letos v září stálo čtvrt litru jakostního bílého i červeného vína v průměru 100,2 koruny a šumivého polosladkého 143,9 koruny.

„Primárním tvůrcem ceny je poptávka, trh si žádá určitý typ vína, a pokud se zrovna takové najde, jde většinou jeho cena vzhůru,“ vysvětluje Jiří Maděřič, místopředseda Vinařské asociace ČR. Cenu vína podle něj tvoří mnoho faktorů. Na prvním místě je ročník, pak vinař, odrůda a konečně množství. Určovat ceny podle jednotlivých odrůd je podle Maděřiče složitější, protože mají různé kulminující periody.

Víno se do Česka musí dovážet

S ohledem na objem produkce moravských a českých vinařů musí být tuzemský trh s vínem saturován dovozem. Jde o polovinu až třetinu spotřeby. Například loni bylo do Česka dovezeno 1,4 milionu hektolitrů tichého (nešumivého) vína – o 71 tisíc hektolitrů více než v roce 2016. Nejčastěji se jedná o produkty z Itálie, Španělska a Maďarska. „Nedá se ale paušalizovat, že by vína ze zahraničí byla dražší než ta tuzemská,“ říká David Král, hlavní someliér společnosti Bohemia Sekt.



Lumír Sendrei, someliér brněnské restaurace Signature, připomíná, že každá oblast vyniká v něčem jiném. „Pálavu dostanu nejlepší z Mikulovska, barbaresco zase v Piemonte, ryzlink v Německu a cabernet v Bordeaux. Všude se odráží terroir (objektivní vliv podloží, půdy, počasí, vody a slunce na víno – pozn. red.), které nám dává to nejlepší do hroznů,“ líčí Sendrei.

Morava v loňském roce vlivem nepříznivého počasí zaznamenala velmi nízkou výnosnost hroznů, zhruba o 30 procent méně než předešlý rok. A přestože vinaři ve velkém avizovali zdražování, prezident svazu vinařů Tibor Nyitray říká: „Vzhledem k tomu, že i předchozí roky byly nedobré, nedá se čekat plošné zvyšování cen z tohoto důvodu. Nicméně cenotvorba je věcí jednotlivých producentů a ve vztahu k zákazníkovi se cena tvoří u obchodníků a restauratérů.“

Navíc aktuální ročník, z něhož zájemci nejdříve ochutnají mladá a svatomartinská vína, si vinaři pochvalují. „Množství hroznů je nadprůměrné, asi o 30 procent více než desetiletý průměr. Po dvou na sklizeň horších rocích půjde o velkou sklizeň. Množstvím se podobá ročníkům 1990, 1994 nebo 1999,“ popisuje Martin Půček, výkonný ředitel svazu vinařů. Podle něj je výborná i kvalita a zdraví hroznů.

„Ve druhé polovině sklizně se sbíralo vše s cukernatostmi pozdního sběru a výše. S ohledem na horké počasí a nižší obsah kyselin očekáváme vysoce kvalitní červená vína,“ dodává Martin Půček.

Odborníci se shodují, že cena vína nebývá vždy přímo úměrná kvalitě. „Například vinaři, kteří preferují biodynamickou cestu výroby, prodávají vína dráž. Stejně tak Rakušané s oblibou používají šroubovaný uzávěr i na velmi kvalitní vína. V očích konzumentů působí takový uzávěr a nižší cena jako nekvalitní záležitost, ale není tomu tak,“ vysvětluje Sendrei. I za ceny mezi 120 a 200 korunami se dá koupit skvělé víno, stejně to ale platí i naopak – velmi špatné víno koupíte draho.

Jde i o osobní chuťové preference. Podle Davida Šťastného z Chateau Valtice se na Moravě v posledních letech skutečně daří červeným vínům. „Mimo ročníku 2013 a 2014 jsme špatné ročníky neměli,“ tvrdí s tím, že z bílých vín miluje především ročník 2013. „Vína z tohoto ročníku mají pořád co ukazovat a dalších deset let ještě budou,“ míní. Povedená jsou i vína z přelomu milénia, vyjma let 2001 a 2003. Záleží ovšem na tom, jak si s hrozny poradí vinař.

S vyšší cenou je třeba počítat v restauraci. Pro znalce gastronomie Pavla Maurera je přijatelná maximálně dvojnásobná cena v poměru s cenou v obchodě. „Zažil jsem i 300procentní navýšení cen, což považuji za přinejmenším neslušné,“ podotkl Maurer.



V restauraci platíte za servis na místě, péči o víno a přidanou hodnotu. „Když má víno vadu, můžete jej okamžitě vrátit. Některé restaurace nabízejí vína, která si v běžném obchodě nekoupíte,“ doplňuje známý gurmet.

Vinotéky nezanikly

Lepší je vydat se na nákup do vinotéky , kde by měl mít kvalifikovaný personál přehled o sortimentu a dokázat s výběrem poradit. Ale i v supermarketu lze narazit na osvědčené značky. Problém může nastat, pokud se zákazník řídí jen cenou. „A nevadí mu například to, že na etiketách moravských vín jsou uvedeny informace, že hrozny pocházejí z Rumunska,“ říká Lumír Sendrei.

E-shopy jsou výhodné kvůli širokému sortimentu a nákupu bez front. Úskalí může být podle Sendreie v tom, že nikdy nevíte, v jaké kvalitě vám lahev doputuje. Doporučuje proto číst recenze. Sám upřednostňuje být součástí degustace.

Díky loňské novele vinařského zákona, která umožnila prodej sudového vína jen registrovaným výrobcům nebo příjemcům, se spotřebitelé nemusejí obávat ani nákupu nebaleného vína. „Opatření přispělo ke zkvalitnění trhu s vínem, neboť po jeho zavedení se významně snížil prodej nevyhovujících a falšovaných vín,“ uvedl Vojtěch Bílý, mluvčí ministerstva zemědělství.

V předchozích třech letech Státní zemědělská a potravinářská inspekce analyzovala zhruba 1500 vzorků vína. Loni jich nevyhovělo 18 procent, zatímco v předchozích dvou letech to bylo 35, respektive 39 procent. „Nepotvrdila se ani další obava odpůrců novely o zániku vinoték. Naopak jich o 550 přibylo na 5700,“ dodal Bílý.