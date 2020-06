Státem dotované vouchery na lázeňské pobyty si mohou od středy lidé stáhnout na webu ministerstva pro místní rozvoj nebo na portálu Kudyznudy.cz. „Poukazy budou k dispozici také přímo v lázních,“ řekla webu Lidovky.cz ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Uplatnění voucheru by mělo být pro návštěvníky snadné. „Slevu poskytnou přímo lázně. To znamená, že host zaplatí cenu za ubytování už po slevě. Poskytnuté slevy si mezi sebou zúčtují přímo stát a lázně,“ uvedla šéfka resortu.



Původně byla ve hře ještě varianta, kdy by klient hradil plnou cenu za pobyt a s potvrzením o platbě zažádal u své zdravotní pojišťovny o vrácení. „Zdravotní pojišťovny nakonec nebudou v programu figurovat,“ upřesnila Dostálová.

STÁTNÍ PODPORA LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ ■ Stát lidem poskytne poukaz na lázeňský pobyt v hodnotě 4000 korun na dospělou osobu. ■ Od zítřka má být voucher ke stažení na webu ministerstva pro místní rozvoj a Kudy z nudy. Dostupný má být také přímo v lázních. ■ Slevu poskytne ubytovací zařízení při placení pobytu. Podmínkou je ubytování alespoň na šest nocí a objednání pěti procedur. ■ Voucher lze uplatnit pouze v zařízeních na Seznamu lázeňské a rehabilitační péče na webu ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz, která se do programu přihlásí. ■ Podpora se vztahuje na pobyty od 1. 7. do 31. 12. 2020.

Nadále ale platí, že stát poskytne vouchery v maximální hodnotě čtyř tisíc korun na dospělou osobu, která je plátcem veřejného pojištění. Podmínkou také je, že se dotyčný ubytuje alespoň šest nocí a objedná si pět procedur. Poukazy platí na pobyty od začátku července do konce roku.

Předběžný zájem o státem dotované vouchery na lázeňské pobyty je podle Eduarda Bláhy, prezidenta Svazu léčebných lázní ČR, obrovský. „Poptávka po voucherech je enormní. Rezervační oddělení lázní jsou bombardována dnes a denně. Zaměstnanci jsou frustrovaní, protože nevědí, co odpovídat. Informace se neustále mění. V tuto chvíli ale neumíme říct, kolik z toho se přetaví v reálnou objednávku,“ řekl pro Lidovky.cz Bláha.



Seznam lázní je jen předběžný

Zároveň Bláha upřesnil, že seznam poskytovatelů lázeňské péče na webu ministerstva zdravotnictví je pouze předběžný. „To jsou zařízení, která ministerstvo pro místní rozvoj oslovilo, jestli se do systému voucheru přihlásí. Pokud budou souhlasit, uzavřou smlouvu s ministerstvem a budou na konečném seznamu. Ten bude zveřejněn na webech, ze kterých si lze stáhnout voucher,“ vysvětlil Bláha.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) přitom minulý týden řekla pro Lidovky.cz, že si ze seznamu mohou klienti vybírat konkrétní ubytování. To však neplatí.



Prezident svazu léčebných lázní naopak souhlasí s tím, že ministerstvo z programu vypustilo děti a mladistvé. O vouchery totiž mohou žádat pouze dospělé osoby, které platí zdravotní pojištění.

„Děti nemohou absolvovat masáž nebo něco podobného, proto je to poskytováno jenom dospělým lidem. Navíc děti zpravidla stejně neplatí plnou cenu, spí na přistýlce. Díky tomu to bude pro rodinu čítající dva dospělé a dvě děti zajímavá forma podpory,“ argumentuje Bláha. S tím, že zatím není jasné, do jaké míry se jedná o zájem ze strany nových lidí a ze strany tradičních „lázeňáků“.

Dostálová ale původně slibovala, že bude možné žádat o vouchery také zpětně za červen. Tímto krokem chtěla zabránit tomu, aby lidé rušili už zarezervované lázeňské pobyty. Nakonec ale z plánu sešlo z důvodu velké administrativní náročnosti. „Zrušili jsme také původní slevu 40 procent z celkové ceny pobytu do maximální výše 4000 korun. Plošně pro všechny platí sleva 4000 na osobu,“ potvrdila webu Lidovky.cz Dostálová.

Během koronavirové krize vláda také uvažovala o poukazu za deset tisíc korun na jakýkoliv typ dovolené. Stát by na něj dal 4000 korun, po 3000 by přispěli zaměstnavatel a zaměstnanec. Firmy ale signalizovaly, že je to pro ně letos nepřijatelné, takže z nápadu prozatím sešlo.

Regiony trumfují stát

Některá města a kraje proto nečekaly na státní podporu a o restart turistického ruchu se snaží prostřednictvím vlastních programů. Praha už na začátku června schválila projekt nazvaný V Praze jako doma, který má oživit cestovní ruch. Bude fungovat od července do konce září. Pokud turista utratí aspoň 800 korun za noc, obdrží za každou osobu a noc strávenou v hotelu dva body v hodnotě 400 korun. Body lze uplatnit při návštěvě pražských muzeí, kulturních akcí a podobně.

Jihočeský kraj zašel ještě dál a v polovině června odstartoval s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu slevový program na ubytování v hotelech a penzionech. Hejtmanství přidá na pobyt až 300 korun za člověka a noc.



Podobnou cestou se vydaly také Karlovy Vary. Město spustilo prodej poukázek na pobyt už na konci května, program je však již téměř vyčerpaný. V nabídce je už jenom nejdelší lázeňský pobyt na sedm nocí za 19 tisíc korun. Na ten lze čerpat podporu 5000 korun na www.karlovyvary.cz.