LG chce investovat 303 milionů eur do továrny na baterie v Polsku

Varšava Jihokorejská společnost LG plánuje do své továrny na baterie pro elektrická auta v Polsku investovat téměř 303 milionů eur (7,9 miliardy Kč). Továrna LG je nyní největším závodem na baterie pro elektromobily v Evropě a firma se z ní chystá udělat největší takovou továrnu na světě. Uvedl to polský ekonomický list Puls Biznesu, který se odvolává na informace státní Agentury pro průmyslový rozvoj (ARP).

Závod se nachází ve městě Kobierzyce nedaleko Vratislavi. Po dokončení projektu by celková investice do továrny měla podle ARP činit více než 3,1 miliardy eur a počet zaměstnanců 10 000. Továrna by tak byla největším závodem vyrábějícím baterie pro elektrické vozy na světě s kapacitou 100 gigawatthodin, což stačí k uspokojení asi 60 procent současné poptávky v Evropě.



„Ohlášené výdaje jsou 302,9 milionu eur,“ řekl listu Puls Biznesu mluvčí ARP Milosz Marczuk. „Společnost se zavázala, že do 31. prosince 2022 zaměstná nejméně 500 nových pracovníků,“ dodal. LG dostane také státní podporu zahrnující daňové úlevy.

Korejský koncern zahájil první investici do továrny na baterie pro elektromobily v Polsku v roce 2016. Kvůli růstu poptávky po bateriích začala další fáze rozvoje továrny v roce 2017 a třetí etapa výstavby byla zahájena na jaře 2019. Tato etapa by měla být dokončena na konci letošního roku. Loni firma požádala o podporu čtvrté etapy. Baterie z továrny kupuje automobilka Volkswagen, která je používá mimo jiné pro model Škoda Enyaq.