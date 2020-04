Lidé jsou naštvaní, že nevidí od vlády žádný plán, říká Tomáš Prouza. České hotely podle něj neuspokojí všechny

Praha Tuzemské hotely či penziony se zvládnou na nápor turistů připravit, musejí ale od vlády slyšet jasný plán, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Kapacity jsou ale omezené. „Rozhodně to neuspokojí všechny,“ zdůrazňuje.

Lidovky.cz: Jak to bude v létě vypadat s cestovním ruchem? Očekáváte nápor domácích turistů?

Pokud to bude možné, lidé budou chtít cestovat alespoň po Česku. Málokdo ale pojede na dva týdny, jako jezdívá do zahraničí. Otázkou je, jak na tom lidé reálně budou, kolik budou mít peněz, jak budou šetřit, co si budou moct dovolit. Myslím si, že budou fungovat víkendy a prodloužené víkendy, to si umím představit, možná někde týdenní pobyt.

Bude strašně dlouho trvat, než se to rozjede. To platí i pro restaurace. Jakmile se otevřou, rozhodně nebudou hned plné. Lidé se budou bát přijít. I tam nájezd odhadujeme na tři až čtyři měsíce.