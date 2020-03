Lidé masově opouštějí pracoviště, notebooky jdou v posledních hodinách na dračku. Prodejci berou jen platby předem

Praha Notebooky a další vybavení pro práci z domova jdou v posledních hodinách doslova na dračku. Skupují je hlavně firmy pro své zaměstnance, kteří musejí doma hlídat děti.

Lidé se masově přesouvají do režimu práce z domova. Prvním důvodem je uzavření škol. Na některých místech jsou ovšem uzavírány už i školky a dětské skupiny. „V důsledku uzavření školek a škol by mohlo zůstat doma 500 až 700 tisíc lidí,“ odhadl pro server Lidovky.cz hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. „Jde o hrubý odhad, v realitě může docházet k souběhu hlídání a režimu práce z domova,“ upřesnil.



Doma však zůstávají zaměstnanci i z jiných důvodů. Podle ve čtvrtek zveřejněného bleskového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 350 podniky má celá třetina podniků své zaměstnance v karanténě a zhruba desetina společností očekává problém s dodávkami součástek a surovin, nutnými pro pokračování výroby. Vláda navíc s platností od čtvrtka od 14 hodin vyhlásila na 30 dní nouzový stav. Zakázala také konání akcí nad 30 lidí a nařídila obchodům a restauracím, aby měly zavřeno od 20 do 6 hodin. Další omezení se týkají i třeba provozu bazénů či posiloven, což pošle domů další tisíce lidí.

V posledních hodinách či dnech poslaly část svých zaměstnanců domů také banky a pojišťovny. Zaměstnanci České spořitelny se školou povinnými dětmi mohou pracovat z domova od čtvrtka. „V rámci pobočkové sítě bude směnný provoz, aby se mohli v obsluze klientů střídat zaměstnanci pečující o děti s těmi zaměstnanci, kteří děti nemají,“ řekl mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Podobně postupuje u zaměstnanců s dětmi do deseti let i třeba Komerční banka. A také pojišťovny, jako třeba Allianz či Generali Česká pojišťovna.



Trhákem jsou notebooky

Obchody s elektronikou zažívají neskutečný nápor zákazníků. „Objednávky notebooků se výrazně zvedly, ale nemáme problém vyjít poptávce vstříc, protože jsme se předzásobili,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí největšího internetového obchodu Alza.cz Patricie Šedivá. Alza v pondělí přišla s nabídkou zařízení pro práci z domova, která má jednotlivcům i firmám pomoci rychle vybavit své zaměstnance notebooky a příslušenstvím, ať už jejich nakoupením, nebo pronájmem.

Internetoví prodejci potravin ve středu začali přijímat platby jen předem, a to kartou či jinou bezhotovostní cestou. Zákazníkům v karanténě nechávají zásilky přede dveřmi. Podobně přistupuje k doručování zásilek Česká pošta. Na internetu se také objevily falešné nabídky zdravotních roušek a bezkontaktních teploměrů. Antivirová společnost Eset ve středu oznámila, že za nabídkami stojí snaha podvodníků ze zahraničí získat osobní data občanů Česka.

Pomoc od státu a ČNB?

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nejprve navrhlo pro rodiče školáků do deseti let ošetřovné ve výši 60 procent vyměřovacího základu z platu s tím, že doma takto mohou zůstat maximálně devět dní, kam patří i víkendy. Protože však začíná být evidentní, že školy budou zavřené déle, bude MPSV ošetřovné aktualizovat. Ministerstvo také připravuje podporu zaměstnanců s nařízenou karanténou a také zaměstnanců, kteří nemají kvůli uzavření firmy práci. Tato opatření jsou součástí programu na ochranu zaměstnanosti, pro jehož start by stačilo posvěcení vládou, nikoliv parlamentem.



Stát již rozhodl o pomoci podnikům krátkodobými pohotovostními úvěry prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Také odložil všem fyzickým osobám platbu daně z příjmu, respektive jim odpustí penále za pozdní dodání daňového přiznání a úhradu daně. Jistých úlev by se měli dočkat také uživatelé systému EET.

Guvernér Jiří Rusnok na společné konferenci s Andrejem Babišem po premiérově středeční návštěvě v ČNB řekl, že není důvod v tuto chvíli měnit úrokové sazby. Naproti tomu člen Bankovní rady ČNB Aleš Michl v úterním rozhovoru pro LN uvedl, že půjde na měnové zasedání centrální banky s návrhem snížit úrokovou sazbu a pomoci tak podnikům, které potřebují kvůli výpadku svých tržeb zlevnit krátkodobé úvěry. Ty jsou podle něj v současnosti za nejméně čtyři procenta, což je moc.

Ekonomika spadne nejméně o 0,1 procenta

Na ekonomickém růstu se podepíše už jen samotné zavření škol. „Zavření škol českou ekonomiku letos nejspíše připraví o deset miliard korun, veřejnou kasu pak o 3,6 miliardy, v krajním případě ale o 15 miliard korun,“ říká hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. Svůj odhad opírá o mezinárodní studie o vlivu epidemií.

Ve Spojených státech podle něj odhadují, že čtyřtýdenní uzavření škol kvůli pandemii chřipky může snížit hrubý domácí produkt (HDP) o 0,1 až 0,3 procenta, ve Velké Británii na 0,1 až 0,4 procenta HDP. „Hlavním nákladem zavření škol je výrazně zvýšené absentérství rodičů, kteří musejí zůstávat s dětmi doma nebo alespoň omezit své pracovní nasazení právě proto, aby se mohli dětem věnovat a suplovat alespoň částečně roli učitelů,“ zdůrazňuje Kovanda.

V Česku lze podle Kovandy na základě zmíněných zahraničních studií odhadnout náklad zavření škol na 0,1 až 0,25 procenta HDP.

Hlavní ekonom České spořitelny pro server Lidovky.cz odhadl, že dopad dvouměsíčního zavření škol a zařízení, sloužící sportu, rekreaci, uměleckým akcím, jako koncerty, výstavy a další, kde jsou rušeny akce, by snížilo letošní HDP Česka o 0,1 procenta.

Průmyslová produkce v lednu meziročně klesla o 1,4 procenta. A to na ni ještě nepůsobil koronavirus. „Z důvodu zpomalení globální ekonomiky, které dokonce hrozí recese, je třeba počítat se závažným zadrhnutím českého exportu a na něj navázané průmyslové výroby. Realisticky je třeba předpokládat, že tuzemský průmysl se letos propadne, a to přinejlepším o jedno procento,“ říká Kovanda.

Pověstná křišťálová koule

„Myslím, že zodpovědně nemůže vůbec nikdo říct jakékoliv číslo, které by mohlo ilustrovat důsledky daných rozhodnutí. Předně, do veřejného sektoru budou dál proudit peníze na provoz a mzdy bez ohledu na to, jestli budou školy nebo divadla uzavřená,“ řekl serveru Lidovky.cz analytik ČSOB Petr Dufek. „Otázkou je, jak se s nastalou situací vyrovnají soukromá část těchto odvětví a jak se zachovají samotní uživatelé těchto služeb. Zda nebudou tyto služby substiuovat třeba nákupem elektroniky, vyšších internetových tarifů, domácích dovolených a podobně. A vzhledem k tomu, že netušíme, co přesně se v těchto dnech odehrává v privátní – větší – části ekonomiky, tak jsou jakákoliv čísla jen iluzorní,“ zdůraznil.