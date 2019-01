Lidé si přes Zonky půjčili meziročně o 100 procent více. U úvěrů jsme extrémně přísní, říká ředitel

PRAHA Lidé si prostřednictvím platformy Zonky loni půjčili 3,2 miliardy korun, což je proti předchozímu roku nárůst o sto procent. Cílem pro letošní rok je objem půjček šest miliard Kč, řekl generální ředitel Zonky Pavel Novák. Společnost, jejíž ambicí je postupně působit ve všech státech EU, chce podle něj ještě v tomto roce vstoupit na německý nebo španělský trh.

Podíl platformy Zonky na trhu nových spotřebitelských úvěrů nyní činí tři až čtyři procenta. Novák plánuje, že v tomto roce by podíl měl dosáhnout sedmi procent a v roce 2020 pak deseti procent. Společnost má kolem 50 000 klientů, z toho asi 30 000 si vzalo úvěr, investorů je přes 25 000. Akumulovaná ztráta Zonky představuje nyní 400 milionů Kč, do zisku by se podle Nováka měla začít dostávat na konci roku 2020.



Lidé si prostřednictvím Zonky půjčují především na refinancování dražších půjček (25 procent), rekonstrukci nemovitosti (20 procent) a na pořízení automobilu (15 procent). Průměrná půjčka činí 150 000 Kč. „Klienti si za tyto peníze nepořizují zbytné zboží, ale spíše věci dlouhodobé hodnoty,“ podotkl Novák. Úroky podle něj přes vývoj úrokových sazeb spíše klesají a jsou nyní 1,0 až 1,5 bodu pod tržní průměrnou sazbou.

‚U žádostí o úvěr jsme extrémně přísní‘

Novák upozornil na to, že zatímco podle dat České národní banky činí podíl nesplácených spotřebitelských úvěrů na trhu 2,2 procenta, u Zonky to je díky „mladému“ portfoliu 1,12 procenta. „Na 99 procent klientů splácí včas. Jsme ale extrémně přísní, z deseti žádostí o úvěr vyhovíme jednomu,“ uvedl Novák.

Dlouhodobým cílem Zonky je působit v celé EU. Nyní společnost připravuje expanzi do Německa a Španělska, tedy na dva rozdílné trhy z pohledu regulace a struktury klientů. „První úvěry tam chceme zprostředkovat v tomto roce, ostrý provoz chceme spustit na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2020. Vstup do dalších zemí pak bude rutinní činnost, půjde to jak na běžícím pásu,“ míní Novák.

Společnost usiluje o to, aby získala na jaře 2019 licenci ČNB v rámci směrnice PSD2, což by umožnilo získávat výpisy z účtu u banky či vytvořit nový příkaz k úhradě. „Jde pouze o zvýšení komfortu klienta,“ poznamenal. Plánované sloučení Moneta Money Bank s Home Creditem a Air Bank ze skupiny PPF, kam Zonky také patří, se firmy podle Nováka nijak nedotkne. „Větší synergie mezi společnostmi není, o nic tak nepřijdeme,“ doplnil.

Zonky má nyní kolem 160 zaměstnanců, z nichž 60 tvoří oddělení IT, 70 operátorů a zbytek úsek marketingu, financí či řízení rizik. Ani v budoucnu by jejich počet neměl přesáhnout 200. O poskytování dalších služeb kromě zprostředkování úvěrů Zonky nyní neuvažuje.

Zonky funguje od června 2015. Založení společnosti si objednal Home Credit u startupového inkubátoru CreativeDock, který zajistil vývoj IT platformy a uvedení na trh včetně první marketingové kampaně. Home Credit je jedním z předních poskytovatelů spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě, Společenství nezávislých států a Asii. Majoritním vlastníkem (88,6 procenta) je PPF, jedna z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním majitelem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner. Minoritním akcionářem (11,4 procenta) je investiční holdingová společnost EMMA OMEGA vlastněná Jiřím Šmejcem.