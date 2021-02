Lídry Visegrádu oslovil vývoj videoher, chtějí spolupracovat. Česku tento byznys přináší miliardy ročně

Krakov Premiéři zemí V4 podepsali deklaraci o přeshraniční digitální spolupráci. Cílit chtějí i na herní byznys a rádi by vytvořili i prestižní ocenění pro vývojáře. Silně rezonovalo i téma vakcín.

Vedle všudypřítomného covidu se do hledáčku lídrů Visegrádské čtyřky dostala netradičně také kratochvíle mnohých lidí: videohry. Premiéři České republiky, Polska, Slovenska a Maďarska podepsali během setkání při příležitosti 30 let od založení spolku deklaraci o spolupráci na digitálním poli, do kterého spadají právě i herní studia. Setkání se účastnili také předseda Evropské rady Charles Michel a na dálku prostřednictvím on-line spojením také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Zaměření na rychle rostoucí segment videoher má svoji logiku, především Češi a Poláci tvoří hry, které jsou ceněné po celém světě. Česká studia jako Warhorse Studios, SCS Software či Bohemia Interactive patří do globální špičky. Poslední jmenované dokonce v minulých dnech přilákalo do středu Evropy investory z Číny. Své studio Hangar 13 si v Česku pořídil i americký vývojářský obr 2K. Jen v roce 2018 vygeneroval tento segment ekonomiky v Česku 3 miliardy korun. Poláci se mohou zase pochlubit gigantem CD Projekt RED, který do světa vypustil světové hity Zaklínač či Cyberpunk 2077.

„Český herní průmysl má skvělou pověst, možná jsme i světovými lídry,“ prohlásil v Krakově po jednáních premiér Andrej Babiš (ANO). Přímo během panelu mělo prezentaci svého simulátoru kamionové dopravy i české studio SCS Software. „Něco takového bychom nyní potřebovali na německých hranicích,“ poznamenal premiér s odkazem na komplikace na hraničních přechodech.



Budovat vývojářskou prestiž regionu má i projekt „V4 Game Award“, který by fungoval jako soutěžní konference a umožnil mimo jiné třeba výměnné pobyty odborníků ze všech čtyř zemí. Prorazit ale jakožto nové herní ocenění je dokonce i v případě spojení snah čtyř zemí v záplavě různých cen a anket velmi složité. „O jejich důležitosti, sledovanosti a prestiži z velké části rozhoduje právě tradice,“ vysvětlil pro Lidovky.cz jeden ze zakladatelů herního webu Vortex.cz Jiří Bigas.

Ten také připomíná, že podobný pokus v evropském měřítku proběhl nedávno v rámci prestižního veletrhu Gamescom, jež vyzkoušel zorganizovat herní variantu pěvecké soutěže Eurovize. „Výsledek ale asi nebyl takový, v jaký pořadatelé soutěže doufali,“ shrnul Bigas.

Podle jeho slov už se téměř nevyskytují herní studia, která by se, podobně jako v devadesátých letech, zaměřovala jen na jeden region. Místo toho působí globálně, což sice rozšiřuje trh, ale znamená to také tvrdší konkurenci. „Není, myslím, náhodou, že si většina firem našla určitý styl a rukopis, specializaci, kterou se vyznačují a odlišují od konkurence,“ chválí publicista tuzemský herní segment.

Zakladatel studia SCS Software Pavel Šebor, který se za českou stranu účastnil v Krakově jednoho z diskuzních panelů, je skeptičtější. „Doba k tomu, aby firmy v herním odvětví v jedné zemi, natož pak v regionu V4, spolupracovaly, není příliš připravena,“ řekl pro Lidovky.cz. Vzájemná kooperace funguje spíše v rámci různých konferencí či vzdělávacích projektů. „Nicméně na úrovni sdílení know-how, lidských zdrojů či technologií, se nedá v něco takového doufat. Není to obvyklé ani mimo region,“ dodal Šebor.

Kromě herního průmyslu směřoval podpis deklarace také k prohloubení spolupráce na poli informatiky, a to v oblasti sdílení kapacit tzv. superpočítačů či vytváření společné kvantové sítě, která znamená generační skok hlavně z hlediska kyberbezpečnosti.

„Evropo, tlač na výrobce“

Na konferenci všech čtyř premiérů ale byl hlavním tématem podle předpokladu covid. „Vakcína je řešení. Je to jediné řešení,“ apeloval český premiér Andrej Babiš (ANO) v krakovském kongresovém centru, kde zároveň poděkoval premiérům Polska a Maďarska Mateuszovi Morawieckimu a Viktoru Orbánovi, že Česku nabídli volná lůžka pro covidové pacienty ve vlastních nemocnicích.

Všichni čtyři šéfové vlád se také shodli, že Evropská unie by měla vyvíjet nátlak na výrobce vakcín, aby dostáli svým závazkům a dodávali očkovací látky do států EU včas.

K přistoupení k aplikaci ruské vakcíny Sputnik ve své zemi důrazně okomentoval Orbán. „Vakcína není buď východní, nebo západní, ale je buď špatná, nebo dobrá,“ řekl maďarský premiér s tím, že by původ očkovacích látek neměl být spojován s politikou. Stejný postoj vyjádřil i Morawiecki.