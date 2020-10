Lockdown jako cesta z krize? Je daleko účinnější než částečné utlumení ekonomiky, zní ze světa

Londýn/Praha Krátkodobější lockdown, nebo dlouhodobější restrikce? To je otázka, kterou si klade stále více politiků po celém světě. Podle některých expertů je úplné vypnutí ekonomiky z dlouhodobého hlediska výhodnější. Argumentují několika způsoby.

Vlády mnoha zemí světa stojí v současné době na rozcestí. Rozhodují, zda zvolit ve druhé vlně pandemie údernější lockdown jako učinili třeba Izraelci, nebo jít cestou o něco mírnějších omezení, která sice nemají v danou chvíli fatální dopady na společnost, ale působí mnohem déle. Většina států má jasno a dává přednost volnějšímu režimu a nechává ekonomiky otevřené.



Podle CNN totiž převládá pocit, že úplné uzavření společnosti vyjde všechny příliš draho. Odborníci z lékařského a byznysového prostředí však tvrdí, že v konečném součtu je tomu jinak „Nejvyšší prioritou je získání kontroly nad virem,“ řekl pro CNN hlavní ekonom Velké Británie z poradenské společnosti Oxford Economics Andrew Goodwin.

Tvrdí, že boj s virem pomocí nejrychlejšího a nejagresivnějšího způsobu je nejlepším možným řešením. „Nakonec, čím déle to bude pokračovat, tím hůře z toho vyjde ekonomika a veřejné finance,“ uvedl Goodwin.

Ekonom sice připustil, že časově omezený lockdown může ve Velké Británii ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 způsobit pokles HDP o 2,5 procenta, ale pořád to bude podle něj bude ve výsledku méně, než po zavedení volnějších opatření po delší dobu.

Podobný názor zastává také francouzská epidemioložka Catherine Hillová. „Pokud vyřešíme koronavirovou krizi, vyřešíme i tu ekonomickou,“ říká. Nejlepším příkladem úspěšně zvoleného lockdownu pak mohou být podle CNN Číňané, kteří ho zavedli začátkem roku, dokud virus nedostali pod kontrolu a dnes jsou jedinou světovou velmocí bez ekonomické recese.

Zpravodajský server nicméně připouští, že čínská strategie se napodobuje ostatním zemím obtížně, jelikož vlády nemají takovou kontrolu nad životem lidí jako Peking. Zřejmě i proto mnoho států tuto cestu zatím nevolí.

‚Lockdown nechceme‘

Například irská vláda odmítla lockdown minulý týden, a to navzdory prudkému nárůstu onemocněných i výzvě šéfů zdravotnictví. Tamní předseda vlády Micheal Martin „pouze“ zpřísnil omezení po dobu tří týdnů. Rozhodnutí odůvodnil tím, že podniky se teprve začínají zotavovat z předchozích ztrát a další uzávěrka by pro ně byla zničující.

V nedávné minulosti úplné vypnutí ekonomiky zamítl také britský premiér Boris Johnson či jeho český protějšek Andrej Babiš. „My ho nechceme a ani já ho nechci. My už jsme ho jednou měli a stálo nás to dvě stě miliard korun, které jsme napumpovali do lidí a ekonomiky. I proto máme ten deficit. Děláme maximum, abychom se lockdownu vyhnuli,” pronesl Babiš ve vysílání Rádia Impuls.

Na základě statistik americké Univerzity Johna Hopkinse se nakazilo po celém světě koronavirem okolo čtyřiceti milionů lidí a zemřelo přes milion z nich.