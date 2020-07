Luxus je zážitek, nemá přijít poštou, říká byznysmenka Vejvalková. Stát podle ní zapomíná na Prahu

PRAHA Pandemie koronaviru zasáhla asi nejcitelněji ze všech sektorů turismus. „Cestovní ruch ve středu Prahy odváděl do rozpočtu miliardy korun v podobě DPH, různých poplatků a daní. Cílenou pomoc ale žádnou nedostal,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz podnikatelka Lenka Vejvalková, která provozuje dva hotely v centru Prahy a několik obchodů s luxusním zbožím v Pařížské ulici.

Lidovky.cz: Jaká je nálada v Pařížské ulici, která představuje centrum obchodu s luxusním zbožím v Česku?

Nálada je stejná jako u všech, kdo byli postiženi pandemií. To se týká až na pár segmentů všech maloobchodníků. Nelze tedy oddělovat luxusní zboží od ostatního. Obchody byly poměrně dlouhou dobu zavřené a hranice ještě více méně zavřené zůstávají, tedy kromě zemí Evropské unie.

Pozitivní je, že česká klientela má chuť nakupovat, lidé znovu chodí do obchodů. První dva týdny po otevření obchodů přetrvávaly u určitých lidí obavy, zda je to bezpečné, a bylo to pro nás těžší. Dnes naopak pozorujeme, že do Prahy přijíždějí lidé z ostatních regionů Česka, získali jsme tak další klienty třeba z Moravy, kteří u nás dříve nenakupovali.

Lidovky.cz: Jak významná je pro luxusní obchody česká klientela? Velká část tržeb asi připadala na turisty...

To je pravda, ale závisí to na konkrétní značce. Jak jsem již říkala, pozitivní je, že se nám rozšířila česká klientela. Samozřejmě že čekáme i na turisty ze zemí mimo Unii. Zatím ale nevíme, kdy se i pro ně hranice otevřou, teď se o tom moc nemluví.

Lidovky.cz: Podle statistik utráceli za luxusní zboží v Česku nejvíce Číňané.

Jak v kterém obchodě. Někde je podíl zahraniční klientely nižší, někde vyšší. Průměr je asi půl na půl, tedy polovinu tvoří cizinci a polovinu Češi. Máme ale třeba dva obchody, kde se podíl zahraničních zákazníků pohybuje kolem třiceti procent.

Lidovky.cz: O jaké značky mají Číňané největší zájem?

V Pařížské to byl Louis Vuitton, Gucci, Ferragamo a Hermes. Nakupovali samozřejmě i ostatní značky, ale méně než tyto čtyři.

Lidovky.cz: Budete něco měnit na skladbě kolekcí, protože je pravděpodobné, že se turisté z Číny a dalších mimoevropských zemí do Prahy v brzké době nevrátí?

Ano, budeme se o to snažit. Problémem ale je, že objednáváme kolekce rok dopředu, a reakce je tak v tomto ohledu málo pružná. Kolekci na letošní podzim a zimu jsme měli objednanou od listopadu loňského roku, s tím se už nic dělat nedá. Na příští jaro a léto objednáváme nyní. Kolekce jsou poměrně hodně globální, protože jsou určeny pro celý svět.

Doufám ale, že během roku by se alespoň ze šedesáti procent mohla klientela z mimoevropských zemí do Prahy vrátit. I když odhady hovoří o roce až dvou.

Lidovky.cz: Hovoří se ale i o tom, že přímé linky mezi Čínou a Prahou již obnoveny nebudou. To by se na obchodu s luxusem jistě negativně podepsalo také...

Určitě to ovlivní celkový počet turistů z Číny, kteří navštíví Česko. Ale ti, kdo nakupovali v Pařížské ulici, nebyli závislí pouze na těchto linkách. Samozřejmě ale že každý úbytek turistů, každé procento se projeví. Je to škoda a doufejme, že třeba v horizontu roku se podaří nějakou přímou linku obnovit.

Lidovky.cz: Máte hrubý odhad, kdy se tržby v luxusních obchodech vrátí na loňskou úroveň?

Snad od září a října se přiblížíme loňsku. Něco doženeme rozšířením jiné klientely.

Lidovky.cz: Bude muset kvůli pandemii nějaká značka Českou republiku opustit?

To si myslím, že určitě. Zavírání postihne všechny segmenty maloobchodu, nebude se to týkat jen luxusního zboží. Zavřít budou muset i některé restaurace či menší hotely.

Lidovky.cz: Je nynější situace jednodušší pro obchody, které přímo provozuje luxusní značka, nebo pro franšízanty?

Luxusní značky mají určitě silnější finanční zázemí. Pro nás je to těžší. Značky ale působí celosvětově a jsou postiženy globálně, mají tisíce obchodů. I takové giganty, jako jsou třeba Zara, Mango nebo H&M, již připustily, že budou muset nějaké obchody uzavřít.

Lidovky.cz: Ve vašem portfoliu jsou italské značky. Itálie byla jednou z nejvíce postižených zemí Evropy. Jak se tato skutečnost dotkla například dodávek zboží?

Pandemie začala někdy kolem poloviny března. To už byly kolekce pro letošní jaro a léto v obchodech. Protože byly obchody zavřené, tak kolekce pro podzim a zimu začínají přicházet do obchodů asi o měsíc později. To je ale pozitivní, protože kolekce se tak začínají časově dávat do normálu. Nechodí podzimní a zimní zboží od dubna, a nejsme tak zcela mimo sezonu. Výpadek ve výrobě jsme nepocítili.

Lidovky.cz: Jsou vaši italští dodavatelé vstřícní, co se týká plateb kvůli zavření obchodů?

Ano, nějaká vstřícnost a dlouhodobé partnerství je cítit.

Lidovky.cz: V době, kdy byly zavřené obchody, rostl prodej po internetu. Část obchodníků s oděvy si tak alespoň částečně vykryla výpadek tržeb z kamenných obchodů. Je tohle možná cesta i pro luxus?

Myslím, že ne. Nakupování luxusního zboží má zůstat zážitkem. Potřebujete cítit materiál, chcete si to zkusit. Od toho je to luxusní zboží a nemá přijít poštou.

Lidovky.cz: Kromě obchodů s luxusem se pohybujete i v hotelovém byznysu. Jaká je situace tam?

Tam je situace horší. V hotelích na Praze 1 tvořili až z devadesáti procent klientelu zahraniční turisté. Vidíme, že Češi už trochu cestují, hlavně o víkendech. Pozorujeme větší frekvenci rezervací od srpna. Červenec bude hodně o českých a slovenských klientech a pak o těch návštěvnících, kteří mohou do Prahy přijet autem, protože letecké linky se obnovují pomalu. I když hranice EU jsou otevřené, zatím toho moc nelétá.

Lidovky.cz: Uvítali byste nějakou pomoc od státu? Nejprve se hovořilo obecně o poukázkách na dovolenou, nyní to vypadá pouze na cílenou podporu lázním...

Mně se tato plošná pomoc moc nelíbila. Na jednu stranu je dobře, že se k pomoci přistupuje plošně, ale pro hotelnictví to bylo nešťastné řešení. Hoteliéři na Šumavě, ale i jinde na horách hlásí, že mají na prázdniny plno. Jaký smysl jim má pomáhat, když nestíhají vyřizovat rezervace? Proč se jim má poskytovat pomoc? V Praze, v Českém Krumlově nebo v Karlových Varech je situace diametrálně jiná.

Chápu, že pro stát je těžší pomáhat selektivně. Na Prahu se ale zapomíná, a přitom je motorem ekonomiky. Cestovní ruch ve středu Prahy odváděl do rozpočtu miliardy korun v podobě DPH, různých poplatků a daní. Cílenou pomoc ale žádnou nedostal.

Od začátku července má fungovat program magistrátu V Praze jako doma. Každý, kdo odbydlí v hotelu alespoň dvě noci, dostane vouchery na vstupy do divadel, do zoo, do galerií. Není to špatný program, vítáme ho, nicméně pomoc v jiných evropských zemích do sektoru cestovního ruchu je mnohem konkrétnější.

Lidovky.cz: V čem?

Pro toho, kdo si otevře na internetu stránky hotelů a chce si zarezervovat ubytování, je mnohem viditelnější, když si přečte, že dostane například každou třetí noc zdarma nebo že při koupi dvou letenek platí jen jednu. Tak to funguje například na Sicílii.

Taková podpora cestovnímu ruchu je lepším impulzem než nějaké vouchery. Jejich hodnota není bezvýznamná, nicméně lidé podle mě vnímají jinak, když mají dotované ubytování, než když mají dotovaný program. Když někdo jede na dovolenou, první řeší ubytování, přestože na místě utratí stejnou sumu, tak to každý bere jinak. Pro klienta by bylo jednodušší, kdyby viděl větší podporu na vstupu. Ale opakuji, vouchery na vstupy vítáme, i když lepší by bylo, kdyby klient dostal například jednu noc v hotelu zdarma.