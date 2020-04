Luxus v Pařížské znovu ožívá. Obchody otevírají v pondělí, tlačenice jako jinde tu nehrozí

PRAHA V pondělí se do obchodů vrátí život, v souladu s nařízením vlády mohou otevřít prodejny o velikosti do 2500 metrů čtverečních. To se týká i butiků v české mekce luxusního zboží, v Pařížské ulici v Praze.

Pařížská ulice a její nejbližší okolí s butiky s luxusním oblečením, doplňky, hodinkami, šperky či kosmetikou nezažívala od počátku roku příliš šťastné časy. Nejprve byl v obchodech znát odliv čínských turistů (ročně zakoupí na 40 procent luxusního zboží nejen v Číně, ale i po světě), později musely butiky v souladu s vládním nařízením zavřít úplně.

To však neznamená, že by prodej zboží ustal – v případě českých zákazníků je totiž založen na osobních vztazích, a tak si lidé, pokud po tom v uplynulých týdnech toužili, mohli něco pořídit. Nicméně to nenahradilo běžný provoz. Přísná hygienická opatření Během tohoto týdne se tak obchody začaly důkladně chystat na své pondělní znovuotevření. Původně měly otevřít jen butiky o velikosti do 200 metrů čtverečních, ale nezahálely ani ty větší jako Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Prada, COS, Celine nebo concept store s niche vůněmi a kosmetikou Ingredients. Původně chtěly zprovoznit pouze své vstupní části, nicméně ve čtvrtek večer se pandemická situace zlepšila a nakonec mohou podle nařízení vlády zákazníci nakupovat ve všech obchodech do rozlohy 2500 metrů čtverečních. Virus poslal nové kolekce do ‚výprodeje’. Slevy budou takřka na všechno, některé obchody však zatím neotevřou Zvýšená hygienická opatření jsou však samozřejmostí. V luxusních obchodech navíc nehrozí tlačenice jako třeba v hobbymarketech. Stejně se ale většina nespokojila jen s rouškami, rukavicemi a dezinfekcí. Například butik se šperky a hodinkami Cartier bude mít denně od 13.00 do 14.00 pauzu, během které bude probíhat přísná dezinfekce prostor obchodu. Podle slov Tamary Kotvalové, majitelky společnosti Carollinum, která provozuje v Pařížské ulici monobrandové obchody s hodinkami Rolex, Patek Philippe a multibrand Carollinum, mají všechny její butiky VIP salonky – nebude tak problém, aby jednoho zákazníka obsluhoval pouze jeden člověk. Prodavačům se také bude měřit každé ráno tělesná teplota. Jednorázové rukavice budou k dispozici i zákazníkům na zkoušení hodinek. Obdobná hygienická opatření bude dodržovat i butik s hodinkami značky Hublot, jak webu Lidovky.cz potvrdila jeho spolumajitelka Barbora Bergová. Ostatně rukavice se při manipulaci s drahými hodinkami používaly vždy, aby nedošlo k jejich poškrábání. „Mám informace, že se naši klienti na otevření obchodů velmi těší,“ řekla pro Lidovky.cz Lenka Vejvalková, majitelka společnosti Literix Group, která v Pařížské ulici provozuje butiky s italskou módou Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli, Hogan a RED Valentino. Všechny v pondělí otevřou své prosklené dveře pro české zákazníky, kteří tvořili zhruba polovinu klientely. Přestože Lenka Vejvalková prodává italské značky, problém se zásobením pražských butiků prý není. Výroba totiž není soustředěna v nejvíce postižené Lombardii, ale v Toskánsku i jinde, kde manufaktury ve zvláštním režimu stále vyrábějí značkové šaty, boty či kabelky. Čekání na zahraniční klientelu Ani lidé toužící po extravagantních hodinkách Hublot nepřijdou zkrátka – novinky, které značka představila v lednu, už míří do butiku. „Navíc máme v Praze i limitované kusy, na které se jindy dlouho čeká,“ říká Barbora Bergová. Boty se mohou zkoušet s ponožkou a po dezinfekci rukou, uvedl Havlíček Novinky značek Breitling, Panerai či IWC už objednala i Tamara Kotvalová. Podle ní není problém, že manufaktury jejích dvou nejvýznamnějších švýcarských značek – Rolex a Patek Philippe – v současné době nic nevyrábějí a ani neplánují v nejbližší době představit nic nového. „Předpokládáme, že se našich butiků omezení výroby, které v dnešních dnech tyto značky provází, ani absence novinek zásadně nedotknou,“ uvedla pro Lidovky.cz Kotvalová – hodinky má totiž skladem. Majitelé obchodů se těší, že s uvolňováním bezpečnostních opatření budou moci začít pořádat pro svou klientelu nejrůznější akce. Nicméně se shodují, že jejich byznysu by rozhodně pomohl návrat turistů do centra metropole.