Luxusní rezidence v Praze přivádí historii zpět k životu, ale dodávají jim současnou energii

PRAHA Historické dědictví, to je to, co spojilo dva izraelské investory ke společné práci v srdci české metropole. Svou firmu Coast Capital Partners (CCP) zaměřili Doron Friedman a Daniel Aalsvel na projekty spojené s historickým dědictvím. A daří se jim. Mluví za ně úspěšné rekonstrukce historických paláců v centru a projekty, kde se spojuje historie s moderní architekturou.

Bydlení v těchto objektech si pořizují domácí i zahraniční milionáři a miliardáři. Tím nejaktuálnějším je Chateau Troja Residence. Stavba je již zkolaudována a z části zabydlena novými majiteli. K prodeji zbývají jen poslední nejluxusnější penthousy. Sedmá městská část se může pyšnit zachráněným historickým objektem a noví obyvatelé naprosto unikátním místem k životu. Areálu panského statku ze 17. století, který od 80. let chátral a poslední ránu mu zasadily ničivé povodně, vdechlo nový život architektonické studio LOXIA společně s developerem CCP. Záchraně šesti památkově cenných objektů pomohla výstavba sedmi novostaveb, a tak v bezprostřední blízkosti trojského zámku vzniklo luxusní bydlení spojující památky ze 17. s komfortem 21. století.

Všechny projekty CCP se vyznačují velmi kvalitní prací s historickým dědictvím. To je to, co oba investory do Prahy přivedlo. „Do Prahy jsme se zamilovali přes 15 lety, právě díky projektům, jako je Troja, které kombinují nemovitosti s kulturou a uměním,“ poznamenal Doron Friedman. Kultura v jejich pojetí spojuje historii s budoucností. A o to se snaží ve všech projektech. „Centrum města se vylidňuje a začíná se měnit v turistický skanzen, a to je škoda. Do centra metropole patří i bydlení, a to především bydlení té nejvyšší úrovně,“ dodal Friedman s tím, že pochází z Jeruzaléma, který může být právě tou ukázkou města, kde se tisíciletá historie snoubí s každodenním životem.

Pro Prahu je prioritou zachovat autentické památky v dobrém stavu a nevytvořit z centra skanzen. „Z pohledu památkové péče je vhodné zachovat historické využití objektů, tedy obytné domy rekonstruovat opět k bydlení,“ poznamenal k rekonstrukcím historických objektů v centru ředitel odboru památkové péče pražského magistrátu Jiří Skalický.

Velkou výzvou byl pro CCP i Chateau Troja Residence. „Nejstarší budovu areálu – historické stáje bylo nezbytné doslova kámen po kameni rozebrat, každou cihlu pečlivě označit a následně znovu postavit přesně tam, kde stála posledních 400 let,“ popisuje hlavní architektka studia LOXIA Jana Mastíková.

Jako překážka se ukázal také uzavřený areál. Na vybraných místech tak musel být beton na stavbu přiváděn na velkou vzdálenost, protože vjezd do areálu byl omezený, a umístění jeřábů doprostřed rozestavěného objektu byla operace vyžadující milimetrovou přesnost.

„Náročnost rekonstrukce byla enormní, ale podařilo se. Z výsledku tak máme radost nejen my, investor a památkáři, ale doufáme, že i noví obyvatelé,“ dodala architektka Mastíková.

Vzhledem k tomu, že celková rekonstrukce a záchrana historických památek dávaly ekonomický smysl jen díky vzniku novostaveb, bylo nezbytné najít takové řešení, aby původní budovy a novostavby spolu ladily, přirozeně splynuly s okolím, ale také vyhovovaly životnímu stylu 21. století. „Co se zezačátku tvářilo pro mnohé jako jednoznačný hendikep, ukázalo se v důsledku jako jedna z nejsilnějších stránek projektu,“ popisuje architektka. „Pojítkem všech, tedy starých i nových, staveb jsou barokní mansardy. V původních částech se navíc podařilo zachovat působivé vikýře a klenby, které vnášejí do interiérů další zajímavé prvky,“ nastínila hledání spojení mezi staletími Jana Mastíková.

Celkově se Chateau Troja Residence skládá ze 6 historických budov a sedmi novostaveb, kde je 72 bytů z nichž zbývá v nabídce třiadvacet včetně těch nejluxusnějších penthousů. Všechny byty mají k dispozici podzemní a případně nadzemní parkovací stání a byty jsou připraveny k nastěhování od první poloviny roku 2020.

Ještě předtím bylo pro CCP velkou výzvou projekt Kajetánka – exkluzivní soudobý obytný soubor, který citlivě navázal na barokní zámek z 16. století. Pečlivá rekonstrukce chátrající historické památky nebyla ale jediným plusem pro okolí. Restaurace nově umístěná do hlavní historické budovy oživila celý projekt a spojila tak místní s novými obyvateli. Do parku se vrátilo původní jezírko a revitalizace se dočkal celý park, který je nově veřejně přístupný.