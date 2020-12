Má víc návštěv než Amazon, teď ale může porno web přijít o penězovody. Platebním gigantům vadí násilný obsah

MONRÉAL Největší server s pornem možná přijde o peníze. Kvůli kauze zveřejňování násilného obsahu s nezletilými Pornhub prověřují platební giganti Visa a Mastercard. Od nelegálního obsahu chtějí dát ruce pryč.

Na jednu stranu se největší platforma s obsahem pro dospělé Pornhub snaží veřejnosti ukázat, že svůj věhlas dokáže pozitivně využít. V době, kdy se celý svět potýká s pandemií, se například rozhodla zpříjemnit svým divákům karanténu a nabídnout jim placený obsah zdarma. Vedle toho se také finančně angažuje v boji proti rasovým nerovnostem.



Pornhub měsíčně registruje na 3,5 miliardy návštěv, tedy více než například Netflix, Yahoo či Amazon, a řadí se tak mezi desítku nejnavštěvovanějších webů na světě. Porno server však monetizuje i videa s nezletilými dívkami, některá jsou navíc publikována bez jejich souhlasu. Na problém zkraje prosince upozornil redaktor magazínu The New York Times Nicholas Kristof.

Pro něj se takto zneužité dívky detailně svěřily s hořkou zkušeností, která je bude doprovázet po zbytek života. Některé v rozhovorech popisují, že jejich videa a fotografie vznikly pouze pro soukromé účely, jiné mluví o manipulaci, obchodování s bílým masem či natáčení v bezvědomí.

Girls under18 nebo třeba 14yo. Taková hesla stačí zadat na Pornhubu do vyhledávače, aby se zobrazily statisíce videí s nezletilými dívkami, často ne ani s patnáctiletými. Většina z nich sice násilná není, spousta ale ano, a právě ty jsou samozřejmě největším problémem.



„Možná, že se z toho nebudu schopna nikdy dostat. Je možné, že mi bude 40, budu mít osm dětí a lidi budou stále masturbovat nad mými fotkami,“ sdělila deníku třiadvacetiletá studentka práv. Cali je původem z Číny, jako malou ji však adoptoval americký pár a ten ji od jejích 9 let prodával právě pornoprůmyslu. „Pornhub se stal mým překupníkem,“ vypráví.

„Stále na mě vydělávají, přestože jsem už pět let z toho života pryč,“ pokračuje Cali. A právě to se ukázalo jako největší problém. Na Pornhub může totiž vkládat videa kdokoli, a to i opakovaně a přes to, že autority rozhodly o smazání konkrétního videa ze serveru. Mezitím si ho ale stačily stáhnout tisíce lidí, které ho mohou dál šířit.



Pro server je téměř nemožné veškerý obsah, jenž se rozrůstá o asi sedm milionů videí ročně, prověřovat. Navíc z videa nelze rozlišit, zda je účinkujícím 14, nebo 18 let. O tom, jak velká část obsahu pornografických stránek je nelegální, pak lze pouze diskutovat. Za to, že videa dostatečně nekontroluje, schytává kritiku mateřská společnost Mindgeek už delší dobu. Kromě Pornhubu vlastní stovky dalších pornowebů jako třeba Redtube či Youporn,



Visa a Mastercard prověří finanční toky

„Pornhub se jednoznačně angažuje, aby se vyvaroval materiálu zobrazující násilí na dětech. Zavedli jsme rozsáhlou politiku, aby byla důvěra a bezpečnost v našem oboru obnovena, a abychom snadněji rozpoznali a vymýtili nelegální materiál z naší komunity,“ prohlásil Pornhub. Do vlastního vyšetřování se však na základě reportu The New York Times pustily nadnárodní platební společnosti Visa a Mastercard.



„Jestliže se přijde na to, že síť nedodržuje platné zákony, anebo neodpovídá politice a standardům finančních institucí, už nebudou moci přijímat platby Visa,“ prohlásila firma, která spolupracuje s více než 60 miliony obchodníků. A stejně se k případu staví i Mastercard.



„Jestli se ukáže, že je tvrzení opodstatněné, přijmeme okamžitá opatření,“ sdělila společnost. „Pokud objevíme ilegální aktivitu a nebude nastoleno řešení, požádáme o ukončení spolupráce,“ dodala Mastercard.



Jiné platební firmy se od internetového obsahu pro dospělé distancují rovnou. Všem držitelům účtu zakazují jeho využití pro „nákup či prodej sexuálně orientovaného zboží“ například American Express nebo PayPal.