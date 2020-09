Má zlaté dno? Většina českých rodičů by děti podpořila v rozhodnutí vyučit se řemeslu, ukázal průzkum

Čeští rodiče mění přístup k volbě dalšího vzdělání svých dětí po ukončení základní školy. Čtyři z pěti by potomka podporovali, pokud by se rozhodl vyučit se řemeslu. Ukázal to průzkum, který uskutečnila agentura Ipsos pro projekt Fandíme řemeslu. Ten zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

„Naše poznatky potvrzují, že řemeslo v Česku opět začíná mít zlaté dno. Skuteční fachmani nejsou o nic méně žádaní než specialisté v jiných oborech, a svou prací dokáží sobě i rodině zajistit velmi dobrou životní úroveň,“ říká Josef Jaroš, vedoucí projektu Fandíme řemeslu a většinový vlastník české poradenské skupiny Apogeo. Kolik vydělávají řemeslníci? Průzkum ukázal, že lidé mají zkreslené představy To si při rozhodování o dalším studiu synů a dcer zřejmě uvědomují lépe jejich maminky než tatínkové. „Ženy, které v rodinách tradičně rozhodují o přihláškách na školy, odpověděly v průzkumu ve 44 procentech ‚určitě ano‘, muži byli takhle kategoričtí z 38 procent,“ vysvětlila generální ředitelka asociace Eva Svobodová, jak by rodiče odpovídali na otázku, jestli by podpořili rozhodnutí dětí jít na řemeslo.

Odpověď ‚spíše ano‘ zvolilo 41 procent žen a 43 procent mužů. Pro ‚spíše ne‘ se rozhodlo 12 procent žen a 14 procent mužů, jen čtyři procenta žen a šest procent mužů odpovědělo ‚určitě ne‘. „Naše asociace dlouhodobě usilovala – také prostřednictvím projektu Fandíme řemeslu – o znovuzavedení ‚dílen‘ v modernější podobě do výuky na základních školách,“ připomíná Eva Svobodová. Je to podle ní jedna z cest, jak oživit zájem o učební obory. Ověřování výuky na stovce škol Rozhodnutí zavést do škol nový předmět skutečně oznámil loni v červnu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Od dřívějších dílen by se podle něj měl lišit tím, že půjde o moderně pojatou výuku, která bude propojovat manuální práce s novými digitálními technologiemi. Pilotní ověřování technické výuky se konalo v uplynulém školním roce ve 30 školách, které pro ni měly potřebnou výbavu. Od 11. března však tuto fázi narušilo zavření škol kvůli opatřením proti koronaviru. Od příštího roku se má technika pokusně ověřovat i v dalších školách, které tak dobře vybaveny nejsou. Hlavní informace o fungování výuky techniky chce ministerstvo získat z 60 škol, z toho ze tří až pěti víceletých gymnázií, kterým poskytne návod, jak mají postupovat. Dalších 40 škol by mělo na projektu spolupracovat bez podpory.