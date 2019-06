Madeta se nedohodla s dodavatelem, přijde o 200 000 litrů mléka denně. Její tržby se mohou propadnout až o miliardu

Společnost Madeta patří k největším výrobcům mléčných produktů v České republice, denně zpracuje zhruba 950.000 litrů suroviny ve čtyřech závodech v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Ztráta 200.000 litrů z přibližně 630.000 litrů, které jí dodává Mlékařské a hospodářské družstvo JIH, je tedy pro hospodaření jihočeského podniku velmi výrazná.

Nyní oznámené ukončení části dodávek je pokračováním dlouhodobého obchodního sporu mezi oběma stranami, který provázelo kolísání podílu družstva JIH na zásobování Madety. Zatímco v roce 2002 dodávalo mlékárně 70 procent suroviny, v roce 2010 to byla jen polovina. Nyní družstevníci dodávali zhruba dvě třetiny mléka zpracovávaného Madetou.

Již v roce 2004 zkomplikovalo družstvo výrazně situaci Madety, když začalo vyvážet mléko do Německa, kde vyjednalo lepší výkupní cenu. Jihočeská mlékárna tehdy přišla o třetinu dodávek. Podobná situace se opakovala také na přelomu let 2007 a 2008, kdy družstvo kvůli požadavku na vyšší výkupní cenu opakovaně pohrozilo výpovědí významné části dodávek. Nakonec se ale tehdy obě strany dohodly.

Zájmy vedení Madety a družstva se dostaly do konfliktu i v otázce prodeje 36 procent akcií firmy, které původně vlastnil státní Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a jež mělo podle výsledků tendru původně koupit družstvo. Do věci se vložil i tehdejší ministr zemědělství Jaroslav Palas (ČSSD), který v létě 2002 prodej akcií mlékárny pozastavil. Podíl nakonec v prosinci 2003 získaly Jihlavské mlékárny a později skončil v rukou Milana Teplého, většinového vlastníka Madety.

Teplý, který působil v někdejších Jihočeských mlékárnách od poloviny 70. let, se začátkem roku 1990 díky vnitropodnikovým volbách stal generálním ředitelem firmy, která zamířila do kupónové privatizace. V roce 1997 pak koupil většinový podíl ve společnosti od Investiční a poštovní banky. "Já měl zastavené všechno... 11 let jsem to splácel," vzpomínal Teplý, který časem Madetu ovládl. Formálně vlastní 95 procent akcií společnost Faltha Investment z Britských Panenských ostrovů.

Základy Madety položili začátkem 20. století zemědělci z okolí Tábora, kteří založili Mlékárenské družstvo Táborské (MDT, odtud současný název). Po druhé světové válce byly mlékárenské podniky na jihu Čech znárodněny a vznikly dva velké závody, Jihočeské mlékárny v Českých Budějovicích a Madeta v Táboře. V 60. letech byly nakonec sloučeny. V roce 1991 pak byla založena akciová společnost Jihočeské mlékárny, zařazená do kuponové privatizace. V dubnu 2002 změnila jméno na Madeta.

V roce 2016 měla Madeta, která zaměstnává 1500 lidí, zisk po zdanění 371,2 milionu korun a konsolidované tržby 5,25 miliardy korun. Výsledky za roky 2017 a 2018 ještě nezveřejnila. Pro letošní rok plánovala tržby přes šest miliard.