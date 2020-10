Magistráty měst by podle Havlíčka měly přispět na hotely. Ubytovací zařízení doplácejí na úbytek turistů

Praha Magistráty jednotlivých měst by měly přispět na hotely. Ubytovací segment může fungovat, ale koronavirovou krizí je zasažen především kvůli výraznému úbytku turistů. Potíže jednotlivých zařízení se liší místně. Na tiskové konferenci po středečním mimořádném jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Vládní restrikce se v současné době podle Havlíčka ubytovacích zařízení nedotkly. Mohou mít otevřeno, hostům jsou k dispozici do 20:00 i hotelové restaurace. Uzavřeny však musejí být wellness, bazény či sauny.



Diskuze o tomto odvětví by se podle Havlíčka měla vést s ministerstvem pro místní rozvoj, které by mělo navrhnout případnou pomoc pro toto odvětví. „Zabojovat by měla jednotlivá města, hotely jsou součástí jejich vizity,“ řekl dále Havlíček.

Obsazenost se podle něj často místně velmi liší a rozdílnost byla patrná i v létě. Měly by tak vhodnou formou přispět k jejich podpoře. Podle Havlíčka se nakonec jedná o zdroje, které stejně budou končit právě v městských pokladnách. Některá města podle Havlíčka již pomoc zahájila.

Hoteliéři podle Asociace hotelů a restaurací ČR očekávají do konce roku obsazenost mezi šesti a deseti procenty. O dočasném uzavření do konce roku proto uvažuje 47 procent hotelů v Praze, v regionech je to 30 procent. Dalších deset procent hotelů je zavřeno už od března.

Provozovatelé ubytovacích zařízení mohou do 30. října žádat o podporu z programu COVID ubytování. Podle ministerstva pro místní rozvoj, který program připravil, v něm k 9. říjnu bylo přijato 3152 žádostí za zhruba 1,7 miliardy korun. Vláda na program vyčlenila 3,3 miliardy korun.