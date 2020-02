Majitel akciové burzy v New Yorku chce převzít aukční síň eBay

New York Americká společnost Intercontinental Exchange (ICE), která je mimo jiné vlastníkem akciové burzy v New Yorku (NYSE), má zájem o internetovou aukční síň eBay. Napsal to v úterý ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který se odvolává na své zdroje.

Vodafone se stahuje z projektu kryptoměny Facebooku, již dříve ho opustily Visa či eBay Hodnota transakce by přesáhla 30 miliard dolarů (681 miliard Kč) a znamenala by zásadní odklon od dosavadní strategie firmy ICE. Ta v reakci zájem o eBay nepopřela.

Část významných akcionářů eBay na firmu už nějaký čas tlačí, aby se odhodlala k zásadnějším strategickým změnám. Navrhují například, aby se zbavila vlastnictví v součásti StubHub, která prodává vstupenky.

ICE uvedla, že eBay oslovila, aby posoudila potenciální příležitosti, nic bližšího nesdělila. ICE se zaměřuje na finanční trhy, vedle NYSE vlastní například londýnskou burzu IPE, kde se obchoduje s ropou. Zkušenosti s provozováním on-line platforem by tudíž ICE využila i pro převzetí společnosti eBay, poznamenávají analytici, na které se odvolává agentura Reuters. Akcie eBay v úterý na zprávu zareagovaly růstem skoro o devět procent. K obsahu zprávy se firma se sídlem v kalifornském San José ale odmítla vyjádřit. Před zveřejněním zprávy se tržní hodnota firmy pohybovala kolem 28 miliard dolarů. Akcie ICE o více než sedm procent oslabily.