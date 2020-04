Majitelé bytů nesouhlasí s návrhem ministryně Dostálové. Zásadně by změnil možnosti výpovědí z pronájmu

Praha Těm, kdo bydlí v pronájmu a přišli o své příjmy kvůli epidemii koronaviru, se může ulevit. Vláda totiž schválila návrh zákona ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO), dle něhož nebudou moci dostat výpověď pouze proto, že neuhradili nájemné. Dlužné nájemné by měli uhradit nejpozději do konce května příštího roku. Návrh, který bude muset ještě projít sněmovnou, ostře kritizují majitelé bytů i část opozice.

Dle vlastníků nemovitostí je to nepřijatelný zásah do soukromého vlastnictví, kvůli němuž se mohou sami dostat do finanční tísně. Navržená ochrana nájemníků se vztahuje na dobu nouzového stavu, který byl vyhlášen 12. března na 30 dnů, ale vláda jej chce prodloužit na dvojnásobek.

„I nadále platí uzavřená nájemní smlouva. Odklad placení nájemného se má týkat pouze těch nájemníků, kterým v důsledku mimořádných opatření vypadl příjem, a tak jednoduše nemají nájemné z čeho zaplatit,“ uvedla pro Lidovky.cz ministryně Dostálová.

Dodala, že situace nesmějí zneužívat notoričtí neplatiči. Aby se ochrana na nájemce vztahovala, musí problém s placením nájmů vzniknout až po 12. březnu. Navíc musí nájemce doložit pronajímateli, že skutečně nemá dostatečné příjmy kvůli krizovým opatřením. Pokud tak neučiní, ochrana se na něj nevztahuje. Návrh odkladu se netýká záloh na energie a služby.

„Nebezpečný precedent“

Pro Občanské sdružení majitelů domů je Dostálové plán nepřijatelný. „Jedná se o nebezpečný precedent excesivního zákonného opatření v dobách krize, o zásah do soukromého vlastnictví, který je podle našeho názoru za hranicí minimálně z hlediska ústavně-právní proporcionality,“ uvedl Milan Krček, místopředseda sdružení. Sdružení věří, že poskytnutí odkladu platit nájemné se fakticky rovná poskytnutí bezúročného úvěru.

„Ale například na rozdíl od bankovního sektoru, kterému stát tyto rizikové úvěry sanuje formou záruk poskytnutých státem, pro pronajímatele stát nenabízí žádnou kompenzaci,“ poukazuje Krček s tím, že stát tak jen přenáší svou odpovědnost a diskriminuje vlastníky bytů. Ti se obávají, že kvůli výpadku nájemného nebudou moci splácet své vlastní závazky.

Sdružení tvrdí, že s ním o návrhu dopředu nikdo nejednal, s čímž se nehodlá smířit. „Přes naši právní zástupkyni se budeme snažit oslovit zákonodárce a předestřeme jim naše řešení,“ uvedl Krček. A dodal, že nájemníkům ve finanční nouzi by mohl jednoduše pomoci stát, například formou přímé peněžní dávky.

Ministryně Dostálová nicméně zdůrazňuje, že se majitel bytu může s nájemníkem domluvit na splátkovém kalendáři. „Po skončení nouzového stavu může pronajímatel požadovat zrušení nájmu,“ uvedla ministryně s tím, že majitelé bytů mohou také využít například možnosti odkladu splátek hypotečních a dalších úvěrů.

Ministerským návrhem by se měla sněmovna zabývat ve zkráceném režimu legislativní nouze již v úterý – a nejspíš projde. Podporu totiž má i u KSČM a patrně i u Pirátů.

Pro jsou Piráti i komunisté

„My jsme v globálu nesmírně překvapeni tím, že se pořád na některé skupiny obyvatel zapomínalo, a potom se řeší záplatování díry, jež se ještě nezalátala. V oblasti nájmů je to podle nás rozumný krok. Jsou ale obavy, aby to nevedlo k sekundárním platebním neschopnostem,“ uvedla pro deník Právo pirátská poslankyně Olga Richterová.

Vláda se vlamuje do soukromoprávních vztahů a přesouvá problém platební neschopnosti na pronajímatele. Ti ale dále budou muset platit příspěvky do fondu oprav, energie a další náklady. To je jak povinná bezúročná půjčka z jejich strany. Vláda toto musí řešit přes sociální systém https://t.co/pznqT8CQRB — Vojtěch Munzar (@munzar_vojtech) April 1, 2020

Naopak kriticky se vyjadřuje opoziční ODS. „Vláda se vlamuje do soukromoprávních vztahů a přesouvá problém platební neschopnosti na pronajímatele. Ti ale dále budou muset platit příspěvky do fondu oprav, energie a další náklady. To je jak povinná bezúročná půjčka z jejich strany,“ napsal na svém twitterovém účtu poslanec za ODS a člen podvýboru pro bytovou politiku Vojtěch Munzar.