Máme plno, hlásí firma na výcvik pilotů vrtulníků. A kupuje další Black Hawky

Východoslovenské Košice byly centrem československého vojenského leteckého školství. Kdo chtěl za knipl, musel na vysokou tam. Dnes na zdejším letišti sídlí soukromá firma školící piloty vrtulníků a zároveň letecké mechaniky. Slovak Training Academy je mladá společnost, která velmi rychle roste.

V polovině prosince doputoval lodí do Evropy neobvyklý náklad. Vrtulník UH-60 Black Hawk přeložili na kamion a ten vyrazil na východ Slovenska. Cílem bylo mezinárodní letiště v Košicích, kde firma Slovak Training Academy (STA) provozuje dvacetičlennou flotilu vrtulníků. Black Hawky jsou její nejexotičtější a také nejznámější součástí. Na otázky odpovídal Marek Kažimír, generální ředitel společnosti EUROPEAN AIR SERVICES, pod kterou košické výcvikové centrum spadá.

Země bývalého Československa opouští vrtulníkovou techniku sovětské provenience a vybavují se americkými stroji. Proč to trvalo tak dlouho? Oslavili jsme přeci jen nedávno 30 let od listopadu 1989.

Letecká technika, to jsou extrémně drahé stroje. Mají předepsanou životnost a nikdo se tak drahých strojů nezbaví předčasně jen proto, že se změnila politická konstelace. Vrtulníky z východu se proto používají až do konce technické životnosti. K nim je navázaná celá logistika, nákupy náhradních dílů, pozemní vybavení. S hodně velkou nadsázkou: I kdybyste měl všechny peníze světa, tak proces přezbrojení vrtulníkového letectva nebude rychlý, jednoduchý a bezbolestný. To je můj názor, proč to trvalo tak dlouho.



A je to dobrá zpráva pro Váš byznys?

V současné politické situace ano. Technicky jsou dnešní ruské stroje, východní produkce, plus mínus na úrovni západní. Ale jsou tady politické okolnosti: Česko i Slovensko jsou v NATO. A nákup náhradních dílů z Ruské federace je výrazně ovlivněn probíhajícími sankcemi. Takže přechod na americkou produkci je pro nás dobrá zpráva.



STA je velmi mladá firma a zažívá dramatický růst. Kde hledáte nové zaměstnance? Je to ve vrtulníkářské branži ještě složitější, než na běžném pracovním trhu?

Nedostatek kvalitních lidí je všude. Situace se úplně obrátila: už si zaměstnavatel nevybírá lidi, ale zaměstnanec zaměstnavatele. V malém leteckém světě a v ještě menší vrtulníkářské podmnožině je to opravdu těžké. U nás pracují Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, Chorvati a Američané. Ti tvoří zhruba třetinu našich lidí. USA jsou leteckou velmocí, díky tomu je tam velký přebytek leteckého personálu z ozbrojených složek, který má zkušenosti se stroji, které my provozujeme. Takže pro nás jsou USA zajímavým zdrojem zaměstnanců. I když z hlediska mzdových nákladů je to finančně náročnější, protože Američané jsou zvyklí na americké platy.

Marek Kažimír

Čím Američany motivujete, aby se rozhodli pro Košice?

Máme pro ně zajímavou práci po odborné stránce. Stroje jako Black Hawk jsou v civilním sektoru vzácné, takže pro bývalé vojenské piloty je to dobrá příležitost, kde mohou využít svoje „armádní“ zkušenosti.

Investice do STA byla více než dvě desítky milionů dolarů. Kdy se vynaložené peníze mají vrátit?

Do čtyř až pěti let od začátku provozu. Začali jsme v roce 2018, takže do konce příštího roku chceme mít zaplacené náklady, které jsme investovali do techniky, vybavení a infrastruktury.

Slovak Training Academy je v Evropě jediným komerčním provozovatelem vrtulníků Black Hawk. Bylo těžké získat tyto stroje a potřebné licence?

Nebylo to jednoduché. Stroje byly vyřazeny ze stavu amerických ozbrojených sil, demilitarizovány a získaly civilní typový certifikát. Tím se z nich v podstatě stal civilní vrtulník jako každý jiný. Než jsme dovezli první stroj, trvalo to půl roku. Další dovozy už měly hladší průběh.

Vojáci, i vojenská letectva, nehledí tolik na ekonomiku provozu. Je Black Hawk provozně výrazně náročnější, než srovnatelný civilní vrtulník?

Není to žádné drama. Provozní náklady jsou úměrné tomu, že je to dvojmotorový stroj s velkou nosností.

A v porovnání s ruskými stroji řady Mi-8/Mi-17?

Vyžaduje větší péči a klade vyšší nároky na údržbu. Samotné náklady na letovou hodinu vychází u Black Hawku o něco vyšší, než u ruských strojů.

Můžete zajistit základní pilotní výcvik až pro 75 pilotů ročně. K tomu dalších 50 padesát pilotů uskutečňuje typový výcvik na Mi-8/Mi-17 a UH-60. Máte plno?

Máme. Letos i v příštím roce máme kapacity zaplněné na 130 procent, takže dokupujeme další stroje a najímáme další personál. Ale ucházíme i o další zakázky.

Rozšířili jste svoji nabídku i na přípravu leteckých mechaniků, kde máte potřebné certifikáty. Předpokládám, že mezi vašimi zákazníky stále dominují piloti, ale jaký je poměr piloti/mechanici?

Teď je to 70 procent pilotů vůči 30 procentům mechaniků. V druhé půlce příštího roku to bude půl na půl.

Je lepší cvičit piloty, nebo trénovat mechaniky?

Je jednodušší cvičit mechaniky, protože se to odehrává na zemi a neovlivňuje vás počasí. Ekonomicky i profesně je zajímavější cvičit piloty. Navíc to přináší vyšší prestiž. Máme celkově více než dvacet vrtulníků a jsme na to patřičně hrdí.

Nicméně poptávka po nových mechanicích je zřejmě velká, že?

Země středoevropského prostoru, ale třeba i Chorvatsko a Srbsko, stále žijí v tomto segmentu z dědictví časů před rokem 1989. Jenže tento rezervoar zdroj vyškolených a zkušených mechaniků se postupem času tenčí. Lidé odcházejí do důchodu. Navíc tehdy se výcvik orientoval na ruské jazykové prostředí, teď přicházejí nové stroje ze Západu a s nimi angličtina.

Kolika Black Hawky nyní disponujete? V srpnu přibyl do Košic UH-60A Black Hawk (stroj sériového čísla 80-23495 s americkou poznávací značkou N941AA) a hlášeny byly další dva stroje.

V Košicích teď stojí tři. Čtvrtý je na cestě z přístavu. Příští rok bychom rádi dokoupili další dva. Ale rozšiřujeme celou flotilu.

Myslíte si, že letectva a obecně ozbrojené síly budou stále více “outsourcovat” přípravu svých kádrů, což je vlastně jádro vašeho podnikání?

Podívejte se na USA, které disponují nejpočetnějšími vzdušnými silami na světě. Velkou část výcviku přenesly na soukromé společnosti. Snižuje to náklady pro státní kasu. Soukromá firma, když necvičí pro ozbrojené síly, se živí sama. Hledá si zákazníky na civilním trhu. Zároveň si zachovává pružnost, flexibilitu, což u armádních subjektů bývá trochu problém. Ale outsourcovat nejde všechno, byť bych si to třeba přál. Dokážeme piloty vycvičit do úrovně, kterou umožňují civilní letecké předpisy. Ale ostré střelby či lety ve velmi nízkých výškách zůstávají doménou armádního výcviku

Šlo by takovou leteckou školu provozovat bez simulátorů?

Šlo, ale simulátory snižují riziko. Nouzové postupy se drilují právě na simulátorech, tedy bez rizika a s nižšími náklady. Kvalitní simulátor na vrtulník přitom vyjde na stejné peníze, jako na letadlo. Ty nejlepší vyjdou až na milion eur.

Když budu chtít létat s Black Hawkem, kolik si mám připravit u peněz na licenci? A vezmete i člověka z ulice?

Teoreticky je to možné. Jsme schopní vycvičit i naprosté začátečníky, kteří nikdy předtím neviděli vrtulník. To se týká i části našich vládních klientů. Ale je to dřina a tomu odpovídá cena.

Takže se bavíme o stovkách tisíc eur? A měli jste vůbec takového zájemce?

Ano. Měli jsme několik takových zájemců, ale bohužel jsme je museli odmítnout. Neměli jsme kapacity se jim věnovat, protože nás vytěžovali strategičtí zákazníci. Ale mrzelo nás to a plánujeme rozjet oddělení, které se bude věnovat individuálně komerčním zákazníkům. Bude to péče na míru. Licence na to máme.