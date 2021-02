Mezi klienty Equa bank zavládla nejistota, co mají očekávat od spojení s Raiffeisenbank?

PRAHA Klienti Equa bank zaplavili internet stížnostmi a obavami – nechtějí pod křídla „velké a drahé“ Raiffeisenbank. Ta v sobotu oznámila, že Equu kupuje. Nedávno podobný záměr nastínila i další z menších bank na trhu, Air Bank. Ta by se mohla spojit s Monetou.

Rakouská skupina Raiffeisenbank (RB), patřící mezi banky střední velikosti, oznámila koupi Equa bank (EB). Ta na trhu existuje od roku 2011 a patří mezi malé banky. „Přestože je EB podle objemu aktiv výrazně menší než RB, vysoká míra spokojenosti zákazníků banky a její působivý růst v oblasti půjček z ní dělá pro Raiffeisenbank atraktivní akvizici,“ definoval důvody zájmu RB o malý peněžní ústav nejvyšší šéf banky Igor Vida.



Pro majitele EB, investiční fond ve správě společnosti Anacap Financial Partners, znamená dle prohlášení mluvčí Kateřiny Petko prodej úspěšné završení zhruba desetiletého rozvíjení investice. Fúzi musí ještě schválit Česká národní banka. Equa byla na prodej už delší dobu, zasvěcené zdroje hovořily o neochotě akcionářů nabídnout vyhovující cenu.

Srovnání Equa bank s Raiffeisenbank.

Raiffeisenbank už má spojení s jinými bankami za sebou. V roce 2008 například spolkla eBank a v roce 2017 převzala aktivity i klienty své neúspěšné internetové dcery, Zuno Bank. A ve stejnou dobu také retailové klienty americké Citibank, která z Česka odešla.



Bouře na sociálních sítích

Zpráva o spojení s RB vyvolala v řadách klientů EB pořádný rozruch. „Byl jsem v Equa bank velmi spokojený. A co teď? Jít by se dalo snad jen do Air Bank, ta vypadá dobře. Jenže ta bude taky fúzovat s velkou bankou,“ reaguje jeden z nich. Účastníci rozsáhlé internetové diskuse píší, že do Equa bank utekli z velké banky, někteří údajně přímo z Raiffeisenbank.

A tvrdí, že udělali dobře, protože velké banky jsou drahé a arogantní. „Zůstane mi účet bez poplatků? Výběry ze všech bankomatů zdarma? Pohodové elektronické ovládání účtu?“ staví otázky jeden z přispěvatelů.

Jednou z věcí, na níž je postavena dlouhodobá televizní reklama a kterou si zákazníci Equa bank pochvalují, je právě bezplatné vedení účtu a také možnost vybírat kdekoliv na světě a z jakéhokoliv bankomatu zdarma. Klient RB, jak plyne z jejího ceníku, při výběrech z bankomatu v zahraničí zaplatí 100 korun plus půl procenta z vybírané částky. K tomu na něj ještě mohou čekat poplatky, jež si účtuje majitel tamějšího bankomatu.

Zmizí značka z trhu?

„Záměr Raiffeisenbank je i nadále nabízet služby tak, jak byli klienti zvyklí v Equa bank, včetně zachování nabídky vedení běžných účtů či výběrů z bankomatů zdarma. Všechny klienty budeme informovat o všem důležitém včas. Jsme přesvědčeni, že klientům Equa bank máme co nabídnout, a to jak z hlediska produktů, tak vysokých standardů offline a online služeb. Jsme si vědomi velmi vysoké angažovanosti banky a spokojenosti jejích klientů,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí RB Petra Kopecká. „V této fázi je příliš brzy diskutovat o jakýchkoliv podrobnostech. Transakce ještě podléhá schválení ze strany regulačních orgánů,“ odpověděla mluvčí na otázku, zda zůstane značka Equa bank v rámci RB zachována.

Snížení konkurence

V Česku se připravuje další fúze dvou z hlediska velikosti nerovnoměrných partnerů: malá Air Bank (spolu se Zonky a Home Creditem) s výrazně větší Moneta Money Bank. Její dokončení patrně bude záležitostí dlouhých měsíců, protože cestou je odkup akcií od mnoha drobných akcionářů.

I v tomto případě však řada klientů Air Bank spekuluje, co s nimi bude dál. „Slučování banky, tedy konsolidace, je do jisté míry zákonitý proces. Který je třeba brát i jako zánik některých bank,“ říká hlavní ekonom Trinity Bank a člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda. Dodává, že důsledkem bude snížení konkurence na trhu, což není dobrá zpráva třeba pro ty, kteří si chtějí vzít hypoteční úvěr. A méně výhodné mohou být kvůli snížení konkurence i sazby na spořicích účtech.