Mezinárodní agrosalon Země živitelka je letos kvůli koronaviru zrušený. Ztráta přesáhne 50 milionů

Mezinárodní agrosalon Země živitelka se řadí mezi nejvýznamnější zemědělské veletrhy v Evropě. Letos se měl konat již jeho 47. ročník.

Loni agrosalon přilákal 123 017 platících návštěvníků, odborníků a hostů. Je to nejvíc od roku 2003, odkdy je výstava šestidenní. Jde o číslo bez dětí do šesti let, které měly vstup zdarma. Těchto dětí bylo loni přibližně 7000. Na výstavě se od představilo 581 vystavovatelů z 19 zemí. Předloni výstavu navštívilo 115 697 lidí.

Každoročně se mohou vystavovatelé zúčastnit tradiční soutěže Zlatý klas o nejlepší vystavené exponáty z rostlinné výroby, živočišné výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, potravinářského a zpracovatelského průmyslu, kterou vyhlašuje ministerstvo zemědělství.

K výstavě patří řada oborových akcí a také se zde pravidelně konají Národní dožínky, často za účasti prezidenta republiky i předsedy vlády.

Areál výstaviště zabírá 25 hektarů, výstavní plocha pavilonů je 6000 metrů čtverečních, celková při Zemi živitelce 15 hektarů.

První ročník výstavy Země živitelka se konal v Českých Budějovicách v roce 1973. První zemědělská výstava, nazvaná Zemědělství 1960, se však v místě dnešního areálu výstaviště na levém břehu Vltavy konala již v roce 1960.

V době komunistického režimu patřila výstava Země živitelka, která měla propagovat socialistické zemědělství, k populárním akcím, a to nejen kvůli možnosti spatřit moderní zemědělskou techniku a kulturní pořady, ale také kvůli tehdy nedostatkovému zboží, které se dalo na výstavě koupit. Lidi z celé republiky lákala možnost zakoupit dnes zcela běžné potraviny, které v tehdejších obchodech chyběly, jako byly například melouny. K dostání byly i produkty drobných pěstitelů či řemeslníků. V roce 1989, posledním roce komunistické totality, lesoparkovým areálem výstaviště za 16 dnů konání výstavy prošlo přes 750 000 návštěvníků.