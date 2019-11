Ministerstvo financí chce zrušit povinnost podvojného účetnictví pro podnikatele

MF dále navrhuje rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky bankami, vybranými finančními institucemi a pojišťovnami. Ty přitom již dnes dohledovým orgánům informace v mezinárodních účetních standardech dodávají.

Zároveň chce MF navrhnout, aby firmy, které využívají mezinárodní účetní standardy a využijí je i pro stanovení základu daně z příjmu, měly nižší administrativní zátěž. Zákon by měl dále zpřehlednit zákonné požadavky na inventarizaci.



„Chceme moderní zákon, který obstojí v současném digitalizovaném světě a bude znamenat další zjednodušení a zefektivnění účetnictví,“ uvedla k tomu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) na twitteru.

Do mezirezort. připom. řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví z dílny @MinFinCZ. Měl by dát vzniknout modernímu zákonu, který dlouhodobě obstojí v evropské ekonomice. Záměr reflektuje MZ trendy a razantní rozvoj IT v oblasti účetnictví.https://t.co/dCtj4Zuwuk