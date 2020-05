Míra nezaměstnanosti v USA vystoupila na poválečné maximum. V dubnu zaniklo přes 20 milionů míst

Vývoj míry nezaměstnanosti v dalších státech Mezinárodní organizace práce (ILO) začátkem dubna varovala, že nynější pandemie a s ní spojená globální ekonomická krize by mohla na celém světě vést k zániku až 30 milionů pracovních míst. Globální finanční krize z let 2008 až 2009 přitom zvýšila počet nezaměstnaných zhruba o 25 milionů. Pandemie nemoci covid-19 sníží podle ILO ve druhém čtvrtletí po celém světě počet pracovních hodin o 6,7 procenta, což odpovídá pracovní době 195 milionů lidí na plný úvazek.

Zatím nejhorší čísla i odhady zaznívají ze Spojených států, které evidují největší počet nakažených. V dubnu v USA zaniklo rekordních 20,5 milionu pracovních míst. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 14,7 procenta z březnových 4,4 procenta (ještě v únoru přitom činila 3,5 procenta a byla nejníže za padesát let) a dostala se tak na nejvyšší úroveň od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století. Vyšší míra nezaměstnanosti v USA byla naposledy v roce 1939, kdy činila 17,2 procenta (nejvyšší byla v roce 1933 - 24,9 procenta). Podle americké centrální banky (Fed) by mohla míra nezaměstnanosti překročit až 32 procent.

Také Kanada hlásí výrazný nárůst nezaměstnanosti - v dubnu stoupla na 13 procent (o 5,2 procenta více než v březnu), což je nejvyšší měsíční nárůst od roku 1982.

Podle květnových odhadů Evropské komise vzroste nezaměstnanost v EU z loňských 6,7 procenta na devět procent a hospodářství EU, ochromené pandemií v důsledku šíření koronaviru, čeká letos propad o rekordních 7,4 procenta.

Podle poradenské společnosti McKinsey by se nezaměstnanost v Evropě v příštích měsících mohla téměř zdvojnásobit. V ohrožení by se kvůli škrtům, snižování mezd a pracovních hodin mohlo ocitnout asi 59 milionů pracovních míst. McKinsey se domnívá, že míra nezaměstnanosti ve 27 zemích unie by letos mohla vystoupit na 7,6 procenta, v nejhorším scénáři ale společnost odhaduje, že se míra nezaměstnanosti příští rok vyšplhá na 11,2 procenta.

V Německu v dubnu počet lidí bez práce kvůli dopadům krize způsobené šířením koronaviru vzrostl o 308.000 a dostal se na 2,64 milionu. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 5,8 procenta, zatímco v březnu činila 5,1 procenta.

Ratingová agentura Fitch Ratings odhaduje, že francouzská ekonomika letos klesne o sedm procent, nezaměstnanost dosáhne 11 procent a zanikne 1,4 milionu pracovních míst.

Ve Španělsku by se míra nezaměstnanosti měla letos podle vládních odhadů zvýšit na zhruba 19 procent ze 13,8 procenta, kde byla koncem roku 2019.

Ekonomové v Itálii odhadují, že letos stoupne nezaměstnanost na 11,2 procenta. V Itálii ale byla vysoká nezaměstnanost již před vypuknutím pandemie, loni činila 9,9 procenta. Po hospodářské krizi v letech 2008 až 2010 se nezaměstnanost vyšplhala na svém vrcholu na 12,7 procenta.

Podle odhadů slovenské centrální banky (NBS) z konce března povede předpokládaný pokles výkonu slovenské ekonomiky ke ztrátě 75 000 až 130 000 pracovních míst, což by znamenalo zvýšení míry nezaměstnanosti na 7,5 až deset procent z nynějších šesti.

V ČR bylo v dubnu bez práce 254 000 lidí, což je nejvíce od března 2018. Nezaměstnanost vzrostla z březnových tří procent na 3,4 procenta.