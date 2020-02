Místo, kde svlékají letadla do naha. Job Air má v Mošnově nový hangár

Pravidelná údržba letounu Každé letadlo nasazené v obchodní přepravě musí procházet pravidelnou údržbou. Dělí se do čtyř úrovní kontroly (checků): A, B, C a D. Všechny se dějí po přesně dané době, počtu letových hodin, případně počtu cyklů (jedním cyklem je jeden vzlet a přistání) a provádějí se při nich opět přesně stanovené úkony A check se provádí přibližně každé dva měsíce a mění se při něm zejména spotřební věci – pneumatiky, filtry, promazávají se součástky. Trvá přibližně den. B check obvykle vychází na každý půlrok. Jde více do hloubky, kontroluje se větší počet systémů, ale nedochází při něm k výrazným demontážím. Je hotový za půl týdne až za týden. C check se provádí cca jednou za dva roky. Většina komponentů se demontuje a zevrubně kontroluje, případně zkouší. Trvá dva až tři týdny. D check je z těžké údržby nejtěžší, obvykle se provádí jednou za šest let. Zjednodušeně řečeno při něm jde „všechno dolů“, provádí se kontrola trupu samého, prověřují se všechny spoje, měří se koroze. Letadlo je v takovém případě na zemi přes dva měsíce. A a B check se označují jako lehká údržba, většinou si je aerolinky provádějí samy. C a D checky jsou údržba tzv. těžká a s výjimkou největších přepravců se provádí u třetích stran.