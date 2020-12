Místo tajgy pustina. ‚Pohostinné‘ Rusko by Číně prodalo celou Sibiř

MOSKVA/PEKING Sibiřské lesy jsou zlatým dolem pro nelegální těžaře a obchodníky se dřevem. Beneficientem neregulované těžby jsou Číňané. Zatímco ekologičtí aktivisté i ruská média hlasitě bijí na poplach, tajga se dál s tichým souhlasem Kremlu mění v pustinu.

Odlesnění brazilského amazonského deštného pralesa dosáhlo v letošním roce dvanáctiletého maxima, informovala nedávno agentura Reuters s odvoláním na tamní vládní údaje. Odlesňování však neprobíhá jen v Brazílii, ale i v Rusku na Sibiři.

Zatímco ale v Brazílii je to důsledek vlády prezidenta Jaira Bolsonara, v Rusku pro tento negativní jev platí spíše přísloví „pro stromy nevidí les“. Řídí se jím mnozí oligarchové a gurbernátoři, kterým záleží na jejich vlastním prospěchu. Důsledkem je devastace sibiřských lesů i negativní dopad na ruskou ekonomiku.

Co média vidí, Kreml nečte

„Nejen ruská média se odlesňování ruské tajgy již řadu let věnují, na nejvyšších úrovních je ale problém stále přehlížen. Titulky jako„Čína mění ruskou tajgu v poušť“ nebo „Čína odlesnila Rusko, je to pravda?“, „Číňané všechno vymýtili“, „Lesy Dálného východu a Sibiře se nemilosrdně kácí“, „Kreml daroval Číně Dálný východ“, „Nejprve Dálný východ a nyní Sibiř“, jsou jen některé příklady z poslední doby.

Jednohlasně poukazují na totéž – na Kremlem tolerovanou nelegální nebo pololegální těžbu, z níž profituje Čína.

Rusko navíc zákonem omezuje vlastní vývozce dřeva, takže čínští dřevaři si často surovinu za zlomek ceny exportují sami. K tomu si připočítejme obcházení zákonů, korupce a nikdo se nemůže divit rozkvětu nelegálního obchodu.

„Ruský les je zakletý a nedaří se zabránit divokému kácení stromů,“ napsala již loni ruská Gazeta. Všichni si stěžují, někdo na „černé dřevorubce“, někdo na nízké ceny, někdo na neschopnost kontroly firem a někdo, že nejsou peníze na audit. Podle Alexeje Ryžikova z komoditní burzy v Petrohradě existuje na Sibiři a na Dálném východě dobře zavedený systém prodeje dokumentů nutných ke kácení dřeva.

Ruské plíce světa se zmenšují

Ruské lesy se rozkládají se na více 800 milionech, podle analýzy think-tanku Earth.com tak představují více než 20 procent celkové lesní plochy na Zemi. Vedle nekontrolovaného odlesňování je ohrožují také masivní požáry.

Od roku 2001 do roku 2019 přišlo Rusko o 64 milionů hektarů lesů což podle serveru globalforestwatch představuje ekvivalent emisím oxidu uhličitého o objemu 10,1 gigatuny (Gt). Jen pro srovnání: letošní rozsah brazilského rekordního odlesňování postihl necelý 750 tisíc hektarů pralesů, zatímco v Rusku se v posledních letech těžba týkala milionu hektarů.

Jak podotýká organizace Jamestown Foundation za 80 procent mohou lesní požáry, ale dalších 20 procent připadá na těžbu dřeva. Například letos v květnu shořely lesy v okolí Bajkalu na ploše velikosti Jihočeského kraje. Nicméně řada požárů je často založena, aby zakryla právě stopy po nelegální těžbě dřeva, které míří do Číny.

Miliardové zisky

Podle expertů činí škody napáchané „černými dřevorubci“ až 100 miliard rublů ročně (cca 29 mld. Kč). Oficiální statistiky ovšem přiznávají pouze 15 miliard rublů (4,3 mld. Kč). „Někdo z obchodu má zisk, a to na obou stranách rusko-čínské hranice,“ konstatuje se v příspěvku organiz

ace Jamestown Foundation. Nejnovější údaje Federální agentury lesního hospodářství (Rosleschoz) uv

ádí, že za první polovinu roku 2020 bylo zjištěno 6800 případů nelegální těžby dřeva s objemem 507,5 tisíce metrů krychlových dřeva a škody způsobené ve výši 3,9 miliardy rublů.

Přitom oficiální údaje uvádí, že Rusko vyvezlo za uvedené období 6,4 milionu krychlových metrů kulatiny. To je necelých 90 procent (85–90 %) celkového ročního vývozu dřeva z Ruské federace. Jak uvádí list Vedomosti v peněžním vyjádření však Rusko za kulatinu utržilo jen 48 procent z celkové částky, která se pohybuje na úrovni 12 miliard dolarů ročně.

Nelegální těžba dřeva

Nelegální těžba v Rusku již má zaběhlá pravidla. Představa, že do lesa přijedou „černí těžaři“ s pilami a kamiony, které zde naloží čerstvě pořezaným dřevem a s ním zamíří za potenciálními kupci, je neúplná. Vše totiž začíná v mezích zákona.

Nejprve těžařská společnost získává od ruského státu legální právo na pronájem lesa v určité oblasti s povolením k těžbě s předem určenými podmínkami. Vzhledem k tomu, že ale finální dohled mají regionální orgány, tak ty často využijí své pravomoci a podepíší formální dodatečné dohody k základní smlouvě. Tím nájemci umožňují těžbu v mnohem větším rozsahu, než je uvedeno v podmínkách původní dohody.

„Nelegální těžba dřeva je často doprovázena skutečnou korupcí za účasti zástupců lokálních či oblastních úřadů nebo překračováním jejich úředních pravomocí,“ uvádí ruský web Lesprominform. Nemluvě o tom, že na většinu ilegální těžby neexistují žádná povolení.

Oficiálně představuje černá těžba méně než jedno procento, ale podle médií by pak ztráty nemohly dosahovat výše uvedených 100 miliard rublů. Ruský lesnický expert Konstantin Kobjakov z ruské pobočky WWF (Světový fond na ochranu přírody) odhaduje, že nelegální těžba tvoří až 20 procent z celkového množství těžby. „Pokud se tedy nyní v Rusku oficiálně vytěží asi 170 milionů metrů krychlových dřeva, pak minimálně 30 milionů metrů krychlových skončí v šedé zóně obchodu se dřevem,“ vysvětluje.

Někteří odborníci dokonce odhadují, že objem nelegální těžby na Sibiři je ještě větší, až 70 procent.

Čínský hlad po dřevě

Na druhou stranu motorem legální i nelegální těžby je čínský hlad po dřevě. Podle Earth.org je Čína největším importérem dřeva na světě. Z toho bezmála polovina (48,3 procenta) pochází z Ruska, dodává organizace.

„Čína by dokázala vytěžit veškeré lesy v jižní části Sibiře. Pokud jim to nabídnete, vezmou to. Dřevo zpracují a do světa pak posílají nábytek či další výrobky,“ dodává Kobjakov.

Peking navíc výrazně omezil těžbu v čínských lesích, což čínské zpracovatele nutí se po dřevě poohlížet za hranicemi, tedy do hlavně v Rusku.

Zatímco Číňané na levném dřevu z Ruska bohatnou, v Rusku je často tento nelegální obchod jedinou možností obživy poté, co po zániku kolektivního hospodaření zůstaly v regionu celé vesnice nezaměstnaných Rusů.