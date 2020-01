Mobilní internet se zasekl. Operátoři loni navýšili datové tarify, rychlost se však propadla

Praha Aktuálně zveřejněná data o rychlosti připojení mobilního internetu ukazují, že tato rychlost v praxi klesá u všech tří mobilních operátorů. Pokles potvrzují jak statistiky oblíbeného portálu DSL.cz, tak měření prováděné pod záštitou Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Výsledky měření serveru DSL.cz ukazují, že loni v prosinci došlo k meziměsíčnímu i meziročnímu snížení naměřené přenosové rychlosti v sítích LTE českých mobilních operátorů. Zpomalení je výrazné, nejvyšší meziroční propad je více než čtvrtinový.

Velké výkyvy

Největší meziroční a naopak nejmenší propad oproti listopadu zaznamenal v prosinci Vodafone. I přesto jeho síť zůstává podle DLS.cz nejrychlejší s naměřeným průměrem 34,02 Mbit/s. Meziroční pokles na tuto úroveň je ale dramatických 26 procent.

T-Mobile zaznamenal ve statistikách portálu největší pokles od listopadu do prosince. Prosincová hodnota 33,56 Mbit/s znamená meziroční pokles o třetinu, oproti prosinci roku 2018 jde pak o snížení rychlosti o 23 procent. O2 s rychlostí 31,86 Mbit/s zaznamenalo oproti listopadu 2019 pokles o 15 procent a meziročně o devět procent.

Trend snižování rychlostí naznačuje i měření portálu NetMetr.cz, který provozuje české internetové sdružení CZ.NIC pod záštitou ČTÚ. Nutno podotknout, že naměřené hodnoty jsou v případě měření NetMetru dlouhodobě nižší než u DSL.cz, což ukazuje na rozdílné metodiky. Například v tom, že DSL vykazuje průměr, zatímco NetMetr medián.

Internet v Česku zpomaluje.

Nicméně trendy jsou podobné. Navíc NetMetr.cz zatím zveřejnil kompletní data pouze za listopad 2019, prosincová zatím chybí. A i když starší data ukazují, že v průběhu loňska naměřené rychlosti docela kolísaly, srovnání meziroční ukazuje pokles.

I v měření NetMetru patří k dlouhodobě nejrychlejším Vodafone, jeho 34,93 Mbit/s z listopadu 2018 je ale rekordní hodnota, z níž operátor po celý rok klesal – teprve v listopadu 2019 se mu povedlo rychlosti skokově navýšit na 33,7 Mbit/s. Ačkoli údaje za prosinec k dispozici zatím nejsou, zdá se, že v samotném závěru roku ale Vodafone čeká opět výrazný propad. Například aktuální data za poslední měsíc, tedy nejspíš od 20. prosince do 20. ledna, ukazují aktuálně u tohoto operátora rychlost 25,31 Mbit/s. Meziroční pokles vykazují i další operátoři, v aktuálních datech se pak zdá, že se T-Mobilu podařilo snižování naměřené rychlosti zastavit.

Příliš mnoho dat?

Jednou z hlavních příčin poklesu je nárůst provozu. Mobilní operátoři v průběhu loňska postupně představili nové generace tarifů s mnohem většími datovými objemy. Zákazníci tak nyní platí v přepočtu méně korun za jeden spotřebovaný gigabajt, ale to je vykoupeno snížením rychlosti přenosu dat.

Například operátor T-Mobile se na setkání s novináři na počátku ledna pochlubil, že zákazníci momentálně platí v průměru asi 90 korun za spotřebovaný gigabajt dat. „Zákazníci s novými tarify přenáší v průměru asi trojnásobek dat oproti tomu, co bylo obvyklé před zavedením tarifů a naší letní neomezenou akcí,“ řekl José Perdomo Lorenzo, generální ředitel české a slovenské pobočky T-Mobilu.

V celkovém průměru pak došlo s novými tarify u průměrné spotřeby na zákazníka ke skokovému nárůstu ze dvou na tři gigabajty. A to už může síť operátora zatížit tak, že to zákazník pocítí určitým zpomalením rychlostí. Sítě ale nejsou podle zástupců operátorů přetížené.

„V letní akci se přetížení objevilo asi v jednom až dvou procentech míst v síti, šlo o specifické případy, kde budeme muset do rozvoje sítě investovat,“ komentoval kapacity Lorenzo.

„Zájem zákazníků o sítě LTE podle očekávání prověří infrastrukturu jednotlivých operátorů,“ souhlasí Drtina z ČTÚ.

Současný pokles rychlostí ovšem není něčím, nač by si zákazníci mohli ve větší míře stěžovat. „Pro uživatele jsou důležité rychlosti uvedené ve smlouvě. Pokles rychlosti totiž nutně neznamená, že by služba byla poskytována v rozporu se smlouvou a zákazníkovi vzniklo právo na kompenzaci nižší rychlostí,“ říká Drtina. Podle něj by důvod k reklamaci či případnému sporu u ČTÚ zákazník získal až ve chvíli, kdy mu rychlost poklesne pod úroveň garantovanou ve smlouvě. U běžných tarifů ale většinou takové garance ve smlouvách chybějí.