Musk splnil podmínky pro získání další mimořádné odměny z Tesly. Dostane přes dvě miliardy dolarů

New York Generální ředitel Tesly Elon Musk splnil podmínky pro výplatu odměny 2,1 miliardy USD (téměř 48 miliard Kč). Od května je to již druhá mimořádná odměna, kterou dostane, díky masivnímu růstu akcií společnosti, upozornila agentura Reuters.

Akcie Tesly v poslední době rostly a tržní kapitalizace firmy se dostala na téměř 300 miliard USD. Tesla je tak podle tržní kapitalizace největší automobilkou na světě. Přestože v úterý akcie klesly, šestiměsíční průměrná tržní kapitalizace firmy dosáhla 150 miliard USD. Splnila se tak podmínka pro uvolnění druhé z celkem 12 odměn ve formě akcií, které Muskovi slibuje jeho dohoda z roku 2018.



Musk jako ředitel nedostává pravidelně žádný plat, peněžní odměny ani kapitál. Jeho jedinou kompenzací je odměna, kterou však obdrží jen v případě, že se firmě podaří splnit stanovené cíle.

Podle dohody Musk získá v příštích deseti letech ve 12 tranších celkem 20,3 milionu akciových opcí v odhadované hodnotě 56 miliard USD za podmínky, že se mu podaří splnit řadu výkonnostních a provozních cílů, včetně toho, že tržní hodnota Tesly do roku 2028 vystoupí na 650 miliard USD při stálém tempu růstu tržní kapitalizace každých deset měsíců o 50 miliard USD. Tento cíl se zdál v době uzavření dohody nemožný. Tržní kapitalizace Tesly, která se specializuje na výrobu elektromobilů, tehdy činila asi 60 miliard USD a cena akcií 250 USD za kus.

Po splnění daného cíle může vždy Musk koupit 1,69 milionu akcií Tesly za cenu

350,02 USD za kus. To je méně než čtvrtina jejich současné hodnoty, která činí 1594 USD. Kdyby tedy akcie okamžitě prodal, vydělá na tom 2,1 miliardy USD. K uvolnění další, tedy třetí části odměny musí šestiměsíční průměrná tržní kapitalizace firmy činit 200 miliard USD nebo musí firma čtyři čtvrtletí za sebou mít výnosy nejméně 35 miliard USD nebo očištěný zisk před úroky, zdaněním a odpisy tři miliardy USD.

V případě, že by se nepodařilo cíle splnit, Musk nedostane nic. Pokud však bude celý balíček vyplacen, bude Musk nejlépe placeným ředitelem ve Spojených státech. Už sama dohoda byla co do výše odměny největším ujednáním, jaké kdy bylo v USA mezi generálním ředitelem a správní radou uzavřeno.

Devětačtyřicetiletý Musk už teď patří mezi nejbohatší lidi světa. Hodnota jeho majetku nyní podle agentury Bloomberg činí asi 71,5 miliardy USD, což ho v žebříčku miliardářů sestavovaném Bloombergem řadí na devátou příčku.