Muskova Tesla uvedla na trh vlastní značku tequily. Po lahvích ve tvaru blesku se okamžitě zaprášilo

NEW YORK Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek uvedl na trh vlastní značku tequily. Zásoby nového nápoje Tesla Tequila byly v internetovém obchodě společnosti rychle vyprodány. Tím to ale neskončilo - lahve ve tvaru blesku se mezitím se začaly rozprodávat prázdné, a to za dvojnásobnou cenu.

Musk ukázal pokusné prase s čipem v hlavě. Zařízení monitoruje mozek a má pomáhat s léčbou vážných nemocí Nápad na vlastní tequilu Tesly se poprvé objevil v aprílovém tweetu šéfa podniku Elona Muska z dubna 2018. Musk v tomto tweetu napsal, že Tesla zbankrotovala a že jeho našli v bezvědomí obklopeného lahvemi „Teslaquily“.

Minulý čtvrtek se však žert stal skutečností a o lahve ve tvaru blesku za 250 dolarů (zhruba 5600 korun) byl takový zájem, že se okamžitě vyprodaly, přestože byly k dispozici jen v některých státech USA a maximálně po dvou kusech. O stylové lahve s elegantním podstavcem byl takový zájem, že se mezitím začaly rozprodávat prázdné. A cena? 500 dolarů (zhruba 11 tisíc) za kus. Visual approximation pic.twitter.com/sMn3Pv476Y — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2018 Musk už v minulosti přišel s jednorázovými nabídkami neobvyklých produktů. Začátkem roku 2018 například jeho firma The Boring Company, zaměřená na stavbu tunelů, získala deset milionů dolarů prodejem plamenometů. Letos pak Musk přišel s červenými kraťasy s logem Tesly. Reagoval tak na investory, kteří sázeli na to, že akcie Tesly spadnou.