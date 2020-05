Muskův Neuralink má opravit poškozený mozek či vrátit zrak. První čip chce člověku implantovat do roka

Vedle svých hlavních projektů, vesmírného SpaceX a automobilky Tesla, se miliardář Elon Musk věnuje vývoji mozkového implantátu Neuralink. Zařízení původně mělo lidem usnadnit jejich propojení s umělou inteligencí. Musk ale nedávno zmínil, že by mohlo řešit i poškození zraku, sluchu či potíže s pamětí. Prvnímu člověku jej chce implantovat už do roka.

Elon Musk představil další velkolepé plány. Udržitelnou energií chce zásobit svět, začne v Británii

O cílech startupu Neuralink, který vznikl už v roce 2016, promluvil osmačtyřicetiletý vizionář teprve loni. Původně měl sloužit k usnadnění propojení člověka a umělé inteligence tak, aby člověku umožnil například ovládat mobilní telefon či počítač pomocí vjemů. V nedávném podcastu Joea Rogana ale Musk promluvil o větších ambicích projektu – léčit traumata způsobená poškozením mozku.



Systém by měl fungovat na základě mozkového implantátu velkého zhruba jako menší chytré hodinky. Pacientovi by lékaři do lebky vyvrtali otvor a asi dva až tři milimetry pod povrch mozku by speciálně vyvinutý precizní robot vložil elektrody. Po implantaci se rána klasicky zašije.

Elektrické náboje Neuralinku by pak měly nahradit funkci narušených neuronů mozku a tím obnovit třeba poškozený zrak, sluch nebo ztrátu paměti. Zlepšit by podle Muska Neuralink mohl dokonce koordinaci končetin, která je v důsledku nemoci mozku poškozena. „V principu by mohl opravit jakoukoli vadu mozku,“ řekl.

Celý systém by měl fungovat na základě odlišných frekvencí signálů a po technické stránce má disponovat také konektivitou na Bluetooth nebo bezdrátovým nabíjením. Zařízení by mělo být možné bez problému vyměnit nebo odstranit.

Miliardář Musk oznámil narození syna. Pojmenoval jej X AE A-12 Musk

Ač to zní jako hudba budoucnosti, podle Muskových slov by mohli první lidé Neuralink dostat už do roka. Cesta na operační sály ale povede přes řadu regulačních úřadů i etických otázek.

Testování prototypů zatím úspěšně probíhá na zvířatech, včetně primátů. Minulý rok se ukázalo, že opice byla pomocí vlastních vjemů skutečně schopna ovládat počítač.