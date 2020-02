Muž z Německa převezl Google. Uměle vytvořil dopravní zácpu v prázdné ulici

Simon Weckert z Německa přechytračil Google. Dětský vozík naložil mobily, zapnul na nich službu Google Maps, prošel se pomalu ulicí a virtuálně tak vytvořil dopravní zácpu.

Výsledkem Weckertova triku je to, že lidé, kteří si rozkliknou mapy od Googlu, si myslí, že je v dané ulici dopravní zácpa, protože její barva se změní z červené na zelenou. To má za následek to, že navigace skrze Google řidiče navede na objízdnou trasu, přestože to reálně vůbec není potřeba.

K provedení něčeho takového je potřeba necelé stovka mobilu s aktivní SIM a daty. Navíc je nutné pohybovat se takovou rychlostí, aby algoritmus Googlu pohyb považoval za pohyb dopravního prostředku. Vyžaduje to také dost času.



Praktické využití triku, jak sám performanci autor Simon Weckert nazývá, je malé a pro většinu lidí obtížné.

Příchod takzvaných Geo Tools společnosti Google začal v roce 2005 se službami Google Maps a Google Earth, následovala funkce Street View v roce 2007. Virtuální mapy Google mají málo společného s klasickými analogovými mapami, jsou posouvatelné, prohledávatelné a zvětšitelné.