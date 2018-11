Muzeum skla nebude. Ze slavné budovy Živnobanky vznikne luxusní hotel

PRAHA Novorenesanční budova v centru Prahy, v ulici Na Příkopě, utkvěla široké veřejnosti jako bývalé sídlo Živnobanky. Již delší čas je prázdná, ale to by se mělo změnit. V objektu by měl vzniknout luxusní hotel. Informaci LN potvrdily dva nezávislé zdroje.

Vlastníkem památkově chráněné stavby je čínská společnost CEFC Europe, jež v Česku investovala do několika firem či fotbalové Slavie, ale právě i do řady nemovitostí. Plánů, jak využít exkluzivní objekt, již bylo v minulosti více, a to včetně záměru vybudovat v ní světové muzeum skla. Žádný z nápadů ale nebyl dotažen do konce.

LN zaslaly dotaz ohledně budoucnosti budovy Jaroslavu Tvrdíkovi, zástupci vlastníka CEFC Europe. Odpověď ale nepřišla.

Aby mohly být zahájeny stavební práce, musí vlastník získat souhlas stavebního úřadu Prahy 1. „Úřad nevydal žádné rozhodnutí, zatím neevidujeme ani žádost,“ sdělil nicméně úřad LN.

Plánů, jak využít exkluzivní nemovitost, již bylo více, a to včetně záměru vybudovat zde světové muzeum skla. Žádný ale nebyl dotažen do konce. Čínská CEFC, která koupila lukrativní budovu Na Příkopě v roce 2015 od developerské skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka, chtěla v objektu nejprve vybudovat svou evropskou centrálu. To se ale nestalo.

Společnost CPI dům odkoupila v roce 2011 od UniCredit Bank a tehdy za něj zaplatila 890 milionů korun. Dalších půl miliardy korun vložila firma do rekonstrukce budovy a vybudování expozice.

Příliš křehké plány

CPI hovořila o tom, že v bývalé Živnobance vznikne ZIBA Glass Experience Museum. Poté, co CPI prodal objekt Číňanům, byla zveřejněna zpráva, že obě strany se dohodly na pokračování tohoto záměru. „Dohodu považuji za velký úspěch i příležitost pro další obchodní spolupráci,“ prohlásil před třemi lety výkonný ředitel CPI Zdeněk Havelka. Mělo jít o největší a nejunikátnější muzeum skla na světě, zabírající plochu 20 tisíc metrů čtverečních, jehož součástí měly být i restaurace a kavárna.

Začátkem roku 2016 ale ze spolupráce mezi CEFC a CPI sešlo. „Přes deklarovaný závazek nového majitele budovy, společnosti CEFC, k dalšímu rozvíjení příprav a následnému provozu budoucího muzea nemá doposud ZIBA uzavřen s tímto subjektem vzájemný smluvní rámec pro další spolupráci,“ citoval internetový magazín Designmag vyjádření přípravného týmu. Následně CPI práce na projektu přerušila na dobu neurčitou.



Plán vybudovat v bývalém sídle Živnobanky luxusní hotel rozhodně dává smysl. Hotelnictví se v Praze daří, roste obsazenost i průměrná cena pokojů. Navíc realitní odborníci tvrdí, že v segmentu pětihvězdičkových hotelů není pražský trh ani zdaleka nasycen.

Majitel budovy se ale musí připravit na to, že přestavět unikátní vnitřní prostory na hotelové pokoje nebude jednoduché. Objekt je totiž kulturní památkou. Je ale pravdou, že i pětihvězdičkový hotel Carlo IV (dříve Boscolo Prague – pozn. red.) na Senovážném náměstí byl též dříve bankou a stejně jako dům Na Příkopě je kulturní památkou.

Příliv bohatých turistů

Novorenesanční bankovní palác v centru Prahy Historická budova Živnobanky v centru Prahy v ulici Na Příkopě byla postavena koncem 19. století podle projektu architekta Osvalda Polívky, který je i spoluautorem nedalekého Obecního domu.

Budova má fasádu s bohatou plastickou i mozaikovou výzdobou. Hodnotná je též dekorace interiérů. Na výzdobě se podíleli významní čeští umělci včetně Mikoláše Alše, Stanislava Suchardy či Maxe Švabinského. Dnes je objekt kulturní památkou.

Více než půl století, v letech 1966 až 2005, v budově Živnobanky sídlilo informační středisko Pražské informační služby.

V roce 2011 budovu Živnobanky koupila od UniCredit Bank realitní skupina CPI Radovana Vítka.

Roku 2015 CPI budovu prodala čínské investiční skupině CEFC.

Zaměření na exkluzivní ubytování je logické i vzhledem k rostoucí oblibě Prahy mezi turisty. Loni podle statistik organizace Prague City Tourism zavítalo do metropole přes 7,5 milionu zahraničních návštěvníků, což představuje meziroční nárůst o více než sedm procent. Nejrychleji podle Prague City Tourismu přibývají turisté z Ruska (39 procent), z Jižní Koreje (27 procent) a z Číny (26procent). Jde o návštěvníky, kteří utrácejí značné sumy; Číňané jsou v tomto ohledu na špici.

Majitelem budovy na Příkopě je společnost Příkopy Property Development, kterou vlastní čínská skupina CEFC Europe. V katastru nemovitostí je ale uvedeno, že začátkem listopadu bylo zažádáno o převod a novým vlastníkem se má stát společnost CITIC Europe.

Čínský státní konglomerát CITIC přebírá v Česku aktiva patřící skupině CEFC, která se po zveřejnění zpráv o vyšetřování svého bývalého šéfa Jie Ťien-minga dostala do finančních problémů. Do portfolia CEFC patří tři hotely, a to pětihvězdičkové Mandarin Oriental Prague a Le Palais Art Hotel Prague a dále pak tříhvězdičkový motel One, který se nachází v komplexu Na Poříčí 30.