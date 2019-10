PRAHA Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu. Loni byla průměrná mzda v ČR více než dvakrát vyšší než v roce 2000. Pokud by se převedla na eura, měli by Češi každý měsíc k dispozici třikrát více než před 18 lety. Němcům se průměrná mzda proti roku 2000 zvedla o 44 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Purple Trading.

Za posledních 18 let se meziročně zvyšuje průměrná mzda v Česku v průměru o 4,67 procenta, při přepočtu na eura by to bylo o 6,62 procenta. V Německu je průměrný růst průměrné mzdy 2,08 procenta. Toto srovnání podle Purple Trading přispívá k tvrzení, že česká ekonomika zažívá pozitivní časy a Čechům se daří čím dál víc.

Plat učitelů by měl do roku 2025 stoupnout na 130 procent průměrné mzdy. Aspoň takový je plán „U průměrné mzdy sice za Německem ještě pořád výrazně zaostáváme, ale tempo jejího růstu je poměrně zajímavé o to víc, pokud bychom díky posilující koruně mzdu směňovali a chtěli utrácet v eurech,“ uvedl výkonný ředitel Purple Trading David Varga. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 34.105 korun. Poprvé ve čtvrtletním sledování tak překonala 34 000 korun. Dvě třetiny zaměstnanců ale na tento průměr nedosáhnou. Reálně, tedy při zohlednění inflace, stoupla mzda o 4,3 procenta.