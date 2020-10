Už začínáme mít velké problémy, říká šéf České pošty dva měsíce před Vánoci. Nápor začal dříve, kvůli covidu chybí lidi

PRAHA Stejně jako většina podniků i Česká pošta se musela přizpůsobit pandemii, včetně příprav na koronavirové Vánoce. Už nyní ale eviduje nedostatek doručovatelů. „Místy sledujeme až 40procentní neobsazenost. Je jasné, že to bude boj,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Blamáž při rozesílání roušek seniorům? Pošta je mohla znehodnotit, třídění zkoumá lékový ústav

Lidovky.cz: Vy jste si onemocněním covid-19 prošel už na jaře. Jak se cítíte, myslíte, že jste imunní?

Spíš stále čekám, kdy to dostanu znovu. Dočetl jsem se, že imunita trvá nějaké tři až šest měsíců, ale hlídám se přiměřeně, chodím normálně ven, jím vitaminy.

Lidovky.cz: Na jaře, kdy do Česka přišla pandemie, pracovalo vedení České pošty z domova. V jakém režimu fungujete teď?

Stále jedeme na home office. Lidi si na to zvykli už od té jarní krize, kdy nebyla jiná možnost. Takže pokud to jde, snažíme se co nejvíce komunikovat online i teď na podzim.

Lidovky.cz: V dubnu jste říkal, že v každé krizi vidíte příležitost. Dokázal jste tedy poslední pandemický půlrok nějak využít k vylepšení poštovních služeb?

Určitě to urychlilo některé strategické projekty, například digitalizaci nebo další formy obsluhy zákazníků. V rámci poučení jsme do našeho krizového řízení zapracovali pandemický plán včetně ochranných pomůcek. V podstatě jsme došli k závěru, že je to hlavně o řízení emocí a toho, do jaké míry firma lidem ukáže pochopení, že jejich práce není lehká.

Lidovky.cz: Co jste tedy změnili?

U zhruba 1500 pošt jsme upravili otevírací dobu tak, aby se směny nepotkávaly. Přešli jsme tak z dvousměnného provozu na jednosměnný. Takže v případě, že by byl někdo na poště pozitivní a celá směna by šla do karantény, další den po dezinfekci pobočky by normálně nastoupila směna jiná. A tím zároveň vznikne další den navíc, abychom vyřešili zástup. Troufám si dokonce tvrdit, že se nám díky tomu daří držet provoz.

Na jaře, kdy jsme na pandemii nebyli takto připraveni, bylo zavřených rekordních 140 pošt. Nyní, přestože je situace výrazně horší, jde o jednotky. Změnili jsme to ale o něco dřív, než vznikla současná panika se zhruba deseti tisíci nových nakažených denně, takže jsme za to byli kritizováni...

Ředitel České pošty Roman Knap.

Lidovky.cz: K úpravě otevírací doby poboček vás tedy přiměla pandemie, nebo to proběhlo v rámci úspor?

Jde to ruku v ruce. Bylo to jedním z pandemických opatření v rámci příprav na podzimní druhou vlnu a zároveň způsob, jak dělat věci efektivněji. To se nám osvědčilo a teď ladíme vnitřní procesy tak, aby pošty v tom novém jízdním řádu mohly jet. Stále se ale bavíme o tom, že je pošta pořád pět dní v týdnu otevřená, některé úřady jsou v rámci opatření otevřené jen dva dny v týdnu na pár hodin – tam je to možná v pořádku, ale změna otevíracích dob pošty způsobila povstání...

Lidovky.cz: Jde tedy o trvalou změnu? Mezi zákazníky není dvakrát populární…

Zase tak neoblíbený krok to není. Spousta klientů to vítá, protože si mohou zajít na poštu i po práci. Hlavní pobočky v krajských městech a malé pošty na vsích navíc zůstaly, jak byly. Změna se dotkla jen středních pošt, u nichž se otevírací doba sjednotila napříč celou republikou – to pošta měla udělat dávno před pandemií, aby lidé dopředu věděli, jak má konkrétní pošta střední kategorie otevřeno.

Bereme to tak, že návštěva pošty není spontánní jako třeba nákup v obchodě, lidé ji plánují a mohou ji tak naplánovat na den, kdy se jim to podle otevírací doby hodí víc. Dokud trvá pandemie, dává to smysl, zároveň jde o zefektivnění procesů, které chceme ještě vyladit. Je to zkrátka změna, na kterou si lidé musí zvyknout, a já věřím, že si na ni zvyknou.

Lidovky.cz: V čem přesně spočívá to zefektivnění? Přešli jste z dvojsměnného provozu na jednosměnný, bude tedy třeba méně personálu?

Musíme přenastavit vnitřní procesy, a tomu pak přizpůsobit i personální obsazenost. Není tajemstvím, že poštu každý rok opouští hodně zaměstnanců a spoustu nových musíme nabírat. Přestože se nám v minulosti podařilo snížit fluktuaci lidí z 25 procent na 17, lidé stále odcházejí a my těch přirozených odchodů využíváme a přenastavujeme to tak, abychom nebyli v personální nouzi. Tímto krokem se snažíme stabilizovat zaměstnaneckou bázi pobočkové sítě s předpokladem, že do budoucna jich bude méně.

Pošta zveřejní návod, podle kterého si lidé budou moci prověřit doručené roušky

Lidovky.cz: Pro poštu ale nyní nastává každoročně nejnáročnější vánoční období, letos navíc vynásobené koronavirovým zájmem o online nákupy. Jste na něj připraveni?

Ano, to je obrovský problém. Tady už se bavíme spíš o doručovací síti než o pobočkových zaměstnancích – otevřeně říkám, že tam už začínáme mít velké problémy. Ani ne tak kvůli vysoké nemocnosti, kromě nemoci je spousta lidí v karanténě nebo doma s dětmi. V tuto chvíli nám v průměru chybí 20 procent zaměstnanců, místy sledujeme až 40procentní neobsazenost. V podstatě to kopíruje tu místní pandemickou situaci. Spustili jsme proto velký náborový proces brigádníků.

Ten vánoční nápor letos začíná asi o měsíc dříve než obvykle, v klasickém vánočním provozu jsme v podstatě už teď – počty balíků skokově narostly s prvními podzimními opatřeními asi o polovinu. Ale paradoxně se nám teď daří nabírat brigádníky o něco lépe než dřív, protože spousta lidí přišla ve svém oboru o práci...

Lidovky.cz: Budou všechny balíky doručeny včas?

Musí být. Ledaže by nebyly… (směje se) Systémově to zvládneme, ale nemůžeme vyloučit, že lokálně vzniknou problémy s výpadkem kapacit depa nebo s hygienickými opatřeními, které na pár dnů zkomplikují práci v nějakém regionu. Proto máme nastavené procedury v rámci krizového štábu pošty, jak to řešit. Ale buďme realisté, bude to veliký nápor, a když ty lidi nemáte, je jasné, že to bude boj. Od listopadu alespoň přibude dalších 1500 externích výdejních míst v rámci služby Balíkovna. Doufejme, že nám to se stovkami dalších výdejních míst uleví.

Lidovky.cz: Další změnou, která Českou poštu čeká, je přesunutí asi 250 poboček. Proč se mají stěhovat?

Aby byly blíž klientům. Zatím se jich moc nepřesunulo, ale po dohodě s jednotlivými kraji jsme dokončili inventarizaci vhodných objektů k přestěhování. Velký projekt stěhování spustíme během následujícího roku či dvou. U několika poboček se nám osvědčil přesun do obchodních center – jsou tam lepší podmínky jak pro zaměstnance, tak pro klienty.

Lidovky.cz: V dubnu jste také říkal, že se některé kamenné pobočky úplně zruší a nahradí je mobilní pošty. Z rušení pošt sice nakonec sešlo, několik mobilních poboček přesto vyjelo…

Na začátku října vyjela první dvě auta a máme v plánu jich nasadit minimálně dalších pět. Tento projekt pandemie akcelerovala. Jestli ta situace bude pokračovat tak jako doteď, tak budou potřeba.

V provozu jsou zatím dvě pojízdné pobočky České pošty.

Lidovky.cz: Jak se provoz mobilních pošt osvědčil? Chodí do nich lidé?

Ano, chodí. Ne masivně, ale ani ne málo. Odezvy občanů jsou pozitivní. Důležitá byla také spolupráce s jednotlivými obcemi – místní rozhlas rozhlásil, kdy a kde mobilní pobočka bude, aby se lidé vůbec dozvěděli, že něco takového existuje. Vozy jsou navíc v retro designu, takže budí pozornost.

Lidovky.cz: Změnit se má i typický interiér kamenných pošt. Kdy nový design uvidí zákazníci?

Budeme je rekonstruovat postupně podle toho, které jsou staré nebo rekonstrukci vyžadují. Pobočky, kde mají modernější nábytek a například také klimatizaci, přijdou na řadu jako poslední. V nejbližší době proběhne rekonstrukce pošt v Ostravě, Pardubicích, Mladé Boleslavi a několika dalších.

Pošta podá ústavní stížnost proti zamítnutí různých mezd. Podnik musel řidiči z Olomoucka dorovnat nižší plat

Lidovky.cz: Jak by tedy nová pošta měla vypadat? Z poboček původně měla zmizet dosavadní bariéra mezi zákazníkem a přepážkovým pracovníkem, ale to se nejspíš změnilo…

Ano, ukázalo se, že to, co se dříve jevilo jako nevýhoda, je najednou výhoda – když máte oddělené přepážky plexisklem, tak se pochopitelně cítí bezpečněji zaměstnanci i zákazníci. Na základě toho jsme předělali návrhy a jdeme cestou moderního, ale variabilního interiéru – v případě potřeby tam přepážka bude, ale lze ji odstranit. Chceme splnit bezpečnostní požadavky nynější doby, ale zároveň klientům ukázat, že umíme poskytovat služby moderně.

Lidovky.cz: Pošta prošla zhruba před měsícem kritikou při rozesílání roušek a respirátorů pro seniory. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jste je balili nehygienicky a miliony kusů mohly být znehodnoceny. Hájili jste se tím, že jste převzali ochranné pomůcky, nikoli zdravotnický materiál... Jak ten spor dopadl?

Byl vyřešen tím, že si lidé mohli poškozené zásilky na jakékoli poště vyměnit a na stránkách České pošty jsme zveřejnili informace a návody k užívání pro koncového uživatele.

Lidovky.cz: V blízké době byste měli distribuovat další roušky a respirátory pro osoby s handicapem. Jak je budete balit?

To, že jsme dostali stejný úkol znovu, je důkazem, že se pošta v doručování osvědčila. Respirátory jsou už v tuto chvíli baleny jednotlivě, takže u nich nedojde k porušení původního obalu. A protože roušky nejsou baleny po pěti kusech, tak další postup řešíme se SÚKL. Bavíme se o potřebném zabezpečení objektů nebo o tom, že zaměstnanci, kteří je budou balit, musí mít negativní test na koronavirus a při manipulaci mít nasazené ochranné štíty. Hygiena na to bude dohlížet.

Je potřeba si uvědomit, že v tomto případě jde o 190 tisíc zásilek, což je obrovský nepoměr proti těm předchozím třem milionům pro seniory. Před tím jsme to museli balit napříč celou republikou, teď bude jedno vymezené místo, kde proběhne kompletace pod dozorem. Dokud si nebudeme stoprocentně jistí, že postupujeme správně, tak to nemůžeme spustit. Snažíme se, aby důvěra v ty zásilky už nebyla otřesena.

Lidovky.cz: Takže kdybyste měli roušky znovu doručit ve velkém rozsahu, zvolili byste stejný způsob balení?

V tom čase to ani jinak udělat nešlo. Jsme logistická firma, ne laboratoř. V ideálním případě bychom měli jako poštovní operátor dostat zásilky a ty roznést, vůbec se tedy nestarat o to, co je uvnitř a kdo je za to zodpovědný.

Všimněte si, že ten hlavní předmět toho sporu nevedl k tomu, jestli to někdo dostal v obálce, ale vedl k původu zboží – bylo to nakoupeno jako zdravotnický materiál, nebo jako ochranné pomůcky? Za to ale pošta zodpovědná není, my jsme to nenakupovali.

Lidovky.cz: A pošta tedy přepravovala zdravotnický materiál, nebo ochranné pomůcky?

Předávací protokol, který k tomu máme, říká, že jsme převzali ochranné pomůcky. Ovšem, co se týká certifikátů ke zboží – nakupovalo ho ministerstvo vnitra a to teď musí dokládat SÚKLu další materiály. Takže ano, svezlo se to po nás, ale my jsme svůj úkol splnili. Ono to po volbách stejně tak nějak utichlo...